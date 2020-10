Le previsioni in Sicilia

Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; su litorale ionico e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Temperature in generale stabili, con estremi di 22°C e punte di 27°C. Venti moderati occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 4150 metri. Basso Tirreno e Canale mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Al Nord residua instabilità sul Triveneto e sull’Emilia Romagna, graduale miglioramento invece al Nord Ovest con schiarite. Temperature stabili, massime tra 17 e 20. Al Centro tempo ancora instabile con piogge e temporali sparsi, specie sulle aree interne tirreniche e regioni adriatiche. Temperature in calo, massime tra 16 e 20. Al Sud nubi in aumento al mattino, dal pomeriggio piogge sparse su regioni tirreniche, Lucania e Puglia settentrionale. Temperature in calo, massime tra 18 e 22, superiori in Sicilia.

Previsioni per i prossimi giorni.

Domenica – Al Nord nubi e schiarite anche ampie, ma con tendenza a nuovo peggioramento in serata su parte del Nordovest; nebbie lungo il Po. Temperature stabili, massime tra 17 e 20. Al Centro residue piogge sulle regioni adriatiche in esaurimento; meglio altrove ma con nuove piogge in arrivo sull’alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 16 e 20. Al Sud tempo variabile con ancora locali piogge su Gargano, basso versante tirrenico e localmente interne pugliesi e calabresi. Temperature in flessione, massime tra 18 e 22.

Lunedì – Al Nord peggioramento dal Nordovest con piogge diffuse in pianura e neve sulle Alpi dai 1400m. Fenomeni verso il Nordest dalla sera. Temperature in calo, massime tra 15 e 20. Al Centro peggiora a partire dall’alta Toscana, la sera rovesci e temporali sulla Sardegna, deboli piogge sul Lazio, asciutto altrove. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24. Al Sud variabilità con locali piovaschi sulla Campania, nubi sparse alternate a schiarite altrove con tempo asciutto. Temperature in aumento, massime tra 20 e 24.