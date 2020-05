Le previsioni in Sicilia

La tregua di oggi con una pausa delle temperature torride e roventi dei giorni scorsi conosce domani un nuovo stop.

Ancora caldo quindi in Sicilia con caldo africano in rinforzo.

Temperature in nuovo rialzo lungo sulla bassa Campania e lungo le coste calabro-siciliane, ivi con massime localmente superiori ai 35°C tra le province di Palermo e Messina e generalmente al di sopra dei 32-34°C nelle aree di pianura delle regioni peninsulari.

Venti in nuova rotazione e rinforzo dai quadranti meridionali in Sicilia, deboli o moderati da NE in Campania. Mari: mossi il Tirreno e lo Ionio, molto mosso il Canale di Sicilia.