le previsioni del tempo

I temporali che si sono verificati in Sicilia, soprattutto nelle zone dell’Ennese e del Ragusano dovrebbero avere le ore contate.

Come scrive 3bmeteo.com, l’aumento della pressione atmosferica, sabato favorirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con tempo prevalentemente stabile e soleggiato; da segnalare solo qualche innocua velatura, specie nella seconda parte del giorno e locali annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi e nelle aree interne.

In tarda serata temporali al largo delle Egadi potranno lambire l’estremo settore occidentale della Sicilia. Temperature in aumento nei valori massimi. Venti in prevalenza settentrionali deboli con qualche rinforzo da Grecale sull’area ionica e canale di Sicilia. Mari poco mossi o mossi al largo.

Tuttavia una nuova perturbazione potrà raggiungere le regioni meridionali ad inizio della settimana prossima, dando luogo a piogge e locali rovesci soprattutto tra Campania e Calabria tirrenica. Temperature in temporaneo rialzo nel weekend, complice l’attivazione di moderati venti dai quadranti meridionali.