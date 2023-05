Temperature in discesa

Continua il maltempo in Sicilia anche per la giornata di lunedì 1 maggio. Prevista anche allerta gialla in 4 province (a Palermo, Catania, Messina ed Enna) come si legge nell’avviso 23120 della Protezione Civile regionale per rischio meteo-Idraulico. Questo a causa di temporali in tutta l’isola.

Le precipitazioni – si legge nella nota – saranno Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centrale tirrenica e nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Previsioni Meteo

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Temperature in discesa

Giù le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 18 ed i 23 gradi. Previsti 20 gradi ad Agrigento; 21 a Caltanissetta, 20 a Catania, 18 ad Enna, 18 a Messina, 23 a Palermo, 22 a Ragusa, 21 a Siracusa, 20 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di maltempo su tutte le regioni. Attese piogge battenti, temporali e locali nubifragi.

Centro: Sulle nostre regioni le piogge e i temporali potranno interessare gran parte dei settori, anche fortemente sul Lazio e sui rilievi.

Resto del Sud: In questa giornata sono attese piogge su Puglia, Basilicata, Campania e alta Calabria. Cielo irregolarmente nuvoloso altrove.

Per martedì 2 maggio

Un’area di bassa pressione abbraccia la Sicilia per la giornata del 2 maggio determinando una giornata di tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata.

Su litorale tirrenico, litorale ionico e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Nord: Il bel tempo e un clima a tratti caldo interesserà il Nordovest, piogge diffuse sul Triveneto e nubifragi invece sull’Emilia Romagna.

Centro: La giornata trascorrerà con condizioni di diffuso maltempo su gran parte delle regioni, ma con tendenza a miglioramento sulla Toscana.

Resto del Sud: Vortice ciclonico in azione pertanto la giornata sarà caratterizzata da precipitazioni diffuse, forti, con temporali e grandinate.

Mercoledì 3 maggio

Nord: La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo con cielo poco nuvoloso e clima anche caldo con temperature massime fino a 26 gradi.

Centro: Un vortice influenza pesantemente il tempo sulle regioni adriatiche, e nel pomeriggio anche sul Lazio. Schiarite soleggiate in Toscana.

Sud: Un ciclone è in azione sulle nostre regioni pertanto la giornata trascorrerà all’insegna di precipitazioni diffuse possibili ovunque.