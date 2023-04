Per lunedì 1 maggio, ancora instabilità

La circolazione depressionaria è responsabile di deboli piogge nella prima parte della giornata di domenica 30 aprile in Sicilia. Ma allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Ma per la gran parte della giornata è prevista instabilità. Confermati quindi i

Sul litorale tirrenico inizialmente molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci pomeridiani, anche a carattere temporalesco. In serata schiarisce; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera.

Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Temperature in risalita

Il contesto instabile non influisce sulle temperature che, anzi, sono in aumento. Massime previste tra i 19 ed i 27 gradi. Valori a tratti estivi. Previsti 24 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 25 a Catania, 19 ad Enna, 23 a Messina, 27 a Palermo, 22 a Ragusa, 26 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Condizioni di forte maltempo al Nordovest con piogge battenti e nubifragi su Piemonte e Liguria. Nubi irregolari sul resto delle regioni.

Centro: Una perturbazione interessa le nostre regioni con precipitazioni più diffuse su Toscana, Umbria e Lazio, più rare altrove. Venti deboli.

Resto del Sud: Giornata con le piogge che bagneranno buona parte delle regioni, meno le coste tirreniche e la Puglia. Temperature invariate.

Per lunedì 1 maggio, ancora instabilità

Rimangono infiltrazioni umide in Sicilia per la giornata dell’1 maggio. Queste determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sul litorale meridionale giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di maltempo su tutte le regioni. Attese piogge battenti, temporali e locali nubifragi.

Centro: Sulle nostre regioni le piogge e i temporali potranno interessare gran parte dei settori, anche fortemente sul Lazio e sui rilievi.

Resto del Sud: In questa giornata sono attese piogge su Puglia, Basilicata, Campania e alta Calabria. Cielo irregolarmente nuvoloso altrove.

Martedì 2 maggio

Nord: Il bel tempo e un clima a tratti caldo interesserà il Nordovest, piogge diffuse sul Triveneto e nubifragi invece sull’Emilia Romagna.

Centro: La giornata trascorrerà con condizioni di diffuso maltempo su gran parte delle regioni, ma con tendenza a miglioramento sulla Toscana.

Sud: Vortice ciclonico in azione pertanto la giornata sarà caratterizzata da precipitazioni diffuse, forti, con temporali e grandinate.