In arrivo circolazione depressionaria per domenica con nubi e piogge

Alta pressione in Sicilia. Tempo stabile ed assolato ovunque per la giornata di sabato 29 aprile. Sul litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale mosso.

Temperature in aumento

In aumento le temperature nell’isola. Massime previste tra i 20 ed i 26 gradi. Previsti 20 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 25 a Catania, 20 ad Enna, 23 a Messina, 21 a Palermo, 21 a Ragusa, 25 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata avremo un cielo via via molto nuvoloso o anche coperto al Nordovest dove pioverà a partire dal pomeriggio.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo spesso coperto, dal pomeriggio ci saranno piogge deboli in Toscana e moderate sulle Adriatiche.

Resto del Sud: La pressione è in calo per cui la giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso al mattino, poi via via più coperto e con piovaschi.

Domenica 30 aprile, atteso peggioramento con nubi e piogge

Per domenica 30 aprile una circolazione depressionaria si approfondisce in Sicilia determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale ionico Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.

Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Nord: Condizioni di forte maltempo al Nordovest con piogge battenti e nubifragi su Piemonte e Liguria. Nubi irregolari sul resto delle regioni.

Centro: Una perturbazione interessa le nostre regioni con precipitazioni più diffuse su Toscana, Umbria, Abruzzo e Molise, meno su Marche e Lazio.

Resto del Sud: Giornata con le piogge che bagneranno buona parte delle regioni, meno le coste tirreniche. Temperature grossomodo invariate.

Lunedì 1 maggio

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di maltempo su tutte le regioni. Attese piogge battenti, temporali e locali nubifragi.

Centro: Sulle nostre regioni le piogge e i temporali potranno interessare gran parte dei settori, forse meno intensamente le coste toscane.

Sud: In questa giornata sono attese piogge su Puglia, Basilicata, Campania e alta Calabria. Cielo irregolarmente nuvoloso altrove.