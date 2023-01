Per domenica 29 gennaio nuvoloso e piogge deboli

Per sabato 28 gennaio una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Sicilia determinando molte nubi sin dal mattino con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con piogge deboli dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Sull’Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio e deboli nevicate in serata; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali.

Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Temperature stabili

Rimangono stazionarie le temperature nell’isola anche se con minime piuttosto fredde ad Enna (-1) e Caltanissetta (0 gradi). Massime comprese tra i 7 ed i 14 gradi. Previsti 11 gradi ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 13 a Catania, 7 ad Enna, 10 a Messina, 14 a Palermo, 9 a Ragusa, 13 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso, salvo più nubi sul Nordest e sulla Liguria. Gelo notturno un po’ ovunque.

Centro: Condizioni di cielo coperto sulle regioni adriatiche e sul Lazio. Nubi irregolari su Umbria e Toscana. Temperature grossomodo stazionarie.

Resto del Sud: Un impulso più freddo interessa alcune regioni.

Infiltrazioni umide raggiungono la Sicilia determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.

Sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; su quello ionico cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarisce in serata.

Sulle zone interne cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Giornata ampiamente soleggiata su tutte le regioni, salvo nebbie al Nordovest. Venti gelidi e clima invernale su tutte le regioni.

Centro: In questa giornata avremo un cielo coperto, ma asciutto sulle regioni adriatiche e più sereno altrove. Venti freddi di Grecale.

Resto del Sud: La giornata risulterà più instabile a nordest della Sardegna. Nubi irregolari altrove salvo cielo coperto in Puglia e Lucania.

Lunedì 30 gennaio

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso o a tratti coperto. Temperature massime in aumento, minime stazionarie.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un cielo soltanto a tratti nuvoloso. I venti soffieranno di Maestrale. Temperature in calo.

Sud: La giornata trascorrerà con un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà a tratti molto nuvoloso o localmente pure coperto.