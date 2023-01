Per sabato 28 gennaio, nubi e pioggia in serata

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, in Sicilia allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera per venerdì 27 gennaio.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale meridionale e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali.

Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da agitato a molto mosso; Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature fredde ma ancora stabili

Rimangono stabili le temperature ma fredde. E comunque nella norma del periodo. Massime comprese tra i 5 ed i 14 gradi. Previsti 11 gradi ad Agrigento, 7 a Caltanissetta, 12 a Catania, 5 ad Enna, 12 a Messina, 12 a Palermo, 8 a Ragusa, 14 a Siracusa, 12 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Continuano ad affluire venti nordorientali; cielo più sereno al Nordest, da poco a parzialmente nuvoloso al Nordovest. Temperature in calo.

Centro: Affluiscono venti freddi nordorientali, possibili nevicate a quote collinari sulle regioni adriatiche. Sole invece altrove.

Resto del Sud: Piogge bagneranno Puglia, Basilicata, Sicilia settentrionale e Campania interna; nevicate a 700-1000 metri. Temperature stabili.

Per sabato 28 gennaio, nubi e pioggia in serata

Infiltrazioni umide raggiungono la Sicilia determinando molte nubi sin dal mattino. Previste debole piogge in serata. Precipitazioni attese sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento dal pomeriggio; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Poi, sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. In serata deboli nevicate; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso, salvo più nubi sul Nordest e sulla Liguria. Gelo notturno un po’ ovunque.

Centro: Condizioni di cielo coperto sulle regioni adriatiche e sul Lazio. Nubi irregolari su Umbria e Toscana. Temperature grossomodo stazionarie.

Sud: Un impulso più freddo interessa alcune regioni, in questa giornata avremo un tempo più instabile sul reggino.

Domenica 29 gennaio

Nord: Giornata ampiamente soleggiata su tutte le regioni, salvo nebbie al Nordovest. Venti gelidi e clima invernale su tutte le regioni.

Centro: In questa giornata avremo un cielo coperto, ma asciutto sulle regioni adriatiche e più sereno altrove. Venti freddi di Grecale.

Sud: La giornata risulterà più instabile sulla Sicilia, sulla Puglia centrale e sul sassarese. Nubi irregolari interesseranno le altre regioni.