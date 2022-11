Si attenua il maltempo dopo l’ondata del fine settimana che ha colpito in maniera massiccia nella serata di domenica e nella notte fra domenica e lunedì la Sicilia settentrionale dopo aver colpito domenica mattina la sicilia centrale. il tempo resta coperto e nuvoloso con isolati sporadici rovesci nella giornata di lunedì che sarà probabilmente quella di maggiore tregua.

Da lunedì sera il maltempo torna ad intensificarsi a cominciare dal forte vento mentre nella giornata di martedì sarà allerta temporali, sempre accompagnati dal vento. E’ il ciclone soprannominato Poppea che colpisce tutto il Paese. Mercoledì maltempo diffuso ma nuovamente in attenuazione.

Ecco le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni comunicate dal sito ilMeteo,it

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE

Nord: Mattinata soleggiata, poi con il passare delle ore inizierà a peggiorare via via più diffusamente e intensamente a partire da Ovest.

Centro: Avremo condizioni di bel tempo fino al pomeriggio, poi comincerà a peggiorare diffusamente a partire dalla Sardegna. Venti di Maestrale.

Sud: Al mattino ci saranno rovesci sulle coste tirreniche e sul Salento, dopo di che tornerà il bel tempo su tutte le regioni. Venti forti.

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE

Nord: Il ciclone Poppea si abbatte sulle nostre regioni con piogge battenti, venti forti e nevicate sulle Alpi anche sotto i 1000m.

Centro: Il ciclone Poppea piomba sulle nostre regioni generando una fortissima fase di maltempo su gran parte dei settori. Venti di Burrasca.

Sud: Il ciclone Poppea colpisce le regioni con nubifragi in Campania, piogge in Basilicata, temporali in Calabria e Sicilia. Venti di burrasca.

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE

Nord: Condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti variabili, temperature che non subiranno variazioni.

Centro: Torna il bel tempo sulle nostre regioni. Giornata con più nubi su Sardegna, Toscana e Umbria, ma con rare piogge, più sereno altrove.

Sud: Venti di Maestrale con dei temporali sul basso Tirreno. Sul resto dei settori e regioni il sole sarà prevalente, ma meno in Sicilia.