LA GIORNATA

Scatta l’allerta gialla in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso “per condizioni meteo avverse valido da ieri pomeriggio e fino alla mezzanotte di oggi, 20 novembre 2022. Per la giornata di oggi è prevista allerta gialla”, si legge.

La circolazione depressionaria permane attiva sul Tirreno meridionale, rinnovando condizioni di generale instabilità atmosferica al Sud Italia. Ancora piogge e temporali a più riprese tra Campania, Calabria e Sicilia, più diffusi nella prima parte del giorno; dal pomeriggio-sera tendenza a graduale esaurimento dei fenomeni su Campania e alta Calabria, nuovi rovesci temporaleschi su Vibonese, Reggino e Nord Sicilia. Venti moderati occidentali, in rotazione e rinforzo da Maestrale. Mari da mossi a molto mossi.

Temperature in discesa ma non troppo

Le temperature in discesa ma non troppo, comunque sempre più alte della media. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 26 a Catania, 18 ad Enna, 21 a Messina, 24 a Palermo, 21 a Ragusa, 24 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Circolazione ciclonica ancora attiva sul Tirreno meridionali sarà foriera di nuove piogge e temporali tra Campania, Calabria e Sicilia. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio e Basso Tirreno molto mosso.

Nord: Venti settentrionali e cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Clima invernale al mattino con valori vicini allo zero a ovest.

Centro: Venti di Maestrale moderati o forti e cielo parzialmente nuvoloso sulle adriatiche e sereno sul resto delle regioni. Temperature in calo.

Resto del Sud: Una perturbazione interessa le regioni con Rovesci e temporali su gran parte delle regioni, più diffusi e insistenti nel pomeriggio.

Per lunedì 21 novembre rovesci la mattina, poi bel tempo

Sulle regioni meridionali si è aperta una fase dominata dalle correnti atlantiche e dal passaggio di rapide perturbazioni, foriere di nuvolosità a tratti compatta, piogge e temporali. In presenza di una circolazione depressionaria sul Tirreno, tra sabato e domenica le precipitazioni si mostreranno più frequenti, abbondanti e insistenti in Campania e a seguire anche sui versanti tirrenici di Calabria e Sicilia. Lunedì ancora qualche rovescio su bassa Calabria e Nord Sicilia, alimentato dall’afflusso di più freddi venti settentrionali; tregua asciutta in Campania e sui versanti meridionali e ionici dell’Isola.

Martedì 22 novembre

A seguire, nella giornata di martedì 22 novembre, si prospetta un nuovo e ancor più strutturato peggioramento del tempo: una nuova saccatura atlantica darà il via alla formazione di una profonda circolazione ciclonica, associata a piogge, rovesci e temporali, più intensi ed estesi in Campania, sui settori occidentali della Sicilia e sulla Calabria tirrenica.

Il vortice, in graduale traslazione dal Mar Ligure all’Italia centrale, si accompagnerà ad un rapido e marcato rinforzo dei venti occidentali e del moto ondoso: rischio mareggiate lungo le coste tirreniche, di particolare rilevanza sui versanti esposti dell’arcipelago delle Egadi e lungo i litorali trapanesi. Seguite gli aggiornamenti su sito e App.