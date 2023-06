Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Sicilia determinando per la giornata di giovedì 15 giugno molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse.

Su litorale tirrenico e sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.

Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Allerta gialla in sei province e condizioni meteo avverse

La Protezione Civile regionale ha diffuso l’avviso 23165 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico che ravvisa l’allerta gialla in sei province. Temporali previsti ovunque ma maggiori disagi previsti a Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Trapani ed Enna.

Permangono le condizioni meteo avverse. Si legge: “Dal primo mattino di oggi e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”.

Temperature stazionarie

Rimangono stazionarie le temperature nell’isola. Massime previste tra 21 e 27 gradi. Previsti 26 gradi ad Agrigento, 25 a Caltanissetta, 26 a Catania, 21 ad Enna, 25 a Messina, 25 a Palermo, 24 a Ragusa, 27 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Temporali irregolari sulle Dolomiti, sulle zone pianeggianti il bel tempo sarà prevalente con cielo a tratti nuvoloso e clima caldo.

Centro: Condizioni di maltempo anche intenso su basso Lazio, Abruzzo e Molise, tempo più soleggiato in Toscana, Umbria e Marche. Venti da nord.

Resto del Sud: Temporali forti possibili su gran parte dei settori, ma meno su quelli ionici e sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature in calo.

Per venerdì 16 giugno, aumenta la pressione, torna il sole

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. In serata nubi in nuovo aumento; su litorale ionico e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: Fatta eccezione per qualche nota instabile sul Trentino Alto Adige, la giornata trascorrerà all’insegna di un cielo poco nuvoloso.

Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Clima caldo estivo.

Sud: Nel corso del giorno saranno possibili piogge e temporali sulla Puglia, a tratti pure sulla Calabria interna e in provincia di Messina.

Sabato 17 giugno

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento ovunque salvo isolati piovaschi sui confini orientali. Clima estivo gradevole.

Centro: Alta pressione e venti di Maestrale garantiranno una giornata ampiamente soleggiata con cielo prevalentemente sereno e temperature estive.

Sud: La pressione aumenta pertanto la giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso ovunque. Venti di Maestrale.