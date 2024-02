Condizioni meteo avverse

Piogge, venti forti, condizioni meteo avverse ed allerta gialla. Il maltempo torna in Sicilia per sabato 24 febbraio e porta anche un lieve abbassamento delle temperature con massime comprese tra i 10 ed i 18 gradi.

Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; sul litorale ionico giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Allerta gialla in tutta l’isola

Allerta gialla in tutte e nove le province dell’isola. Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico 24054.

Le precipitazioni sono indicate “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centrosettentrionali, con quantitativi cumulati da puntualmente moderati a moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’Isola, con quantitativi cumulati deboli”.

Venti: Forti meridionali sui settori ionici. In graduale attenuazione.

Mari: Molto mossi tutti i bacini, con moto ondoso in rapida attenuazione.

Condizioni meteo avverse

La nota indica anche condizioni meteo avverse. “Si prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi fino a burrasca forte. mareggiate lungo le coste esposte”.

Temperature in discesa

Scendono le temperature nell’isola. Massime comprese tra 10 e 18 gradi. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 18 a Catania, 10 ad Enna, 16 a Messina, 16 a Palermo, 16 a Ragusa, 18 a Siracusa, 15 a Trapani.

Domenica 25 febbraio ancora instabilità

Continua il maltempo ma dovrebbero arrivare dei miglioramenti nel corso della domenica. La circolazione depressionaria, responsabile di piogge ed acquazzoni, allenta la presa favorendo un miglioramento serale.

Su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a agitato.

Nel resto d’Italia

Nord. Tempo a tratti instabile sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da una mattinata che trascorrerà con un cielo poco nuvoloso e locali deboli nevicate sulle Alpi. Nel corso del pomeriggio tornerà a peggiorare, in maniera modesta, soprattutto su Lombardia, Liguria e Piemonte orientale con piogge sparse e nevicate sulle Alpi sotto i 7-800 metri. In serata piogge sul Veneto.

Centro e Sardegna. Tempo a tratti piovoso sulle nostre regioni di conseguenza dopo una mattinata che trascorrerà all’insegna di condizioni di bel tempo, nel corso del pomeriggio il tempo tornerà a peggiorare con piogge e locali temporali in Toscana e Sardegna, occasionalmente pure in Umbria e Lazio (piovaschi). Sarà più soleggiato altrove. Spruzzate di neve sopra i 1200-1400 metri.

Sud e Sicilia. Un vortice ciclonico condiziona il tempo su molte regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto e precipitazioni diffuse, più probabili su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia centro-meridionale, meno in Campania. Sono previsti locali temporali e nevicate sui rilievi a quote alte. Temperature grossomodo stazionarie, mari molto mossi e venti in genere sudoccidentali.

Domenica 25 febbraio

Nord. Temporanea tregua dalle piogge per cui in questa giornata il tempo sarà in gran parte soleggiato e il cielo poco o parzialmente nuvoloso. Da segnalare soltanto nevicate deboli mattutine sulle Alpi centrali. Nel corso del pomeriggio il tempo è destinato nuovamente a peggiorare al Nordovest con l’arrivo di nubi e piogge perlopiù modeste. Temperature grossomodo stazionarie.

Centro e Sardegna. Tempo decisamente più stabile in questa giornata, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Soltanto sul Molise e sull’Abruzzo meridionale la nuvolosità presente potrebbe dar luogo a locali deboli precipitazioni. Venti deboli da direzioni diverse, temperature che non subiranno sostanziali variazioni. Mari mossi.

Sud e Sicilia. Un vortice ciclonico condiziona il tempo sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse ovunque. Le piogge potrebbero presentarsi sotto forma di temporale o nubifragi su Sicilia e Calabria. Dal pomeriggio tenderà a migliorare in Campania. Temperature in diminuzione, venti moderati. Mari molto mossi.