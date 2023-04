Allerta arancione in tre province e condizioni meteo avverse

La circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di schiarite dalla sera.

Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi.

In serata schiarite; sul litorale meridionale nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.

Venti moderati settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali.

Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da molto mosso a agitato; Mare di Sicilia molto mosso.

Allerta arancione in tre province

Maltempo con allerta arancione in tre province della Sicilia e condizioni meteo avverse. Lo ha annunciato la protezione civile regionale nell’avviso 23092 per il rischio meteo-idrogeologico.

A Palermo, Catania e Messina è prevista l’allerta arancione; nelle altre province siciliane allerta gialla.

Le precipitazioni, si legge, vengono indicate: “Da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale e nord-orientale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie Sicilia occidentale”.

Mari: “Da molto mosso ad agitato lo Stretto di Sicilia, in attenuazione dalla sera; molto mossi il Tirreno e lo Ionio, dal pomeriggio localmente agitati”.

Venti: “Forti o di burrasca, prevalentemente dai quadranti settentrionali”.

Condizioni meteo avverse

Dalle prime ore del 3 aprile 2023, per 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono anche, per 18-24 ore, precipitazioni da sparse a diffuse, specie sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Temperature in discesa

Ancora in discesa le temperature nell’isola. Massime previste tra i 10 ed i 17 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 16 a Catania, 10 ad Enna, 16 a Messina, 16 a Palermo, 13 a Ragusa, 17 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Soffiano venti forti e più freddi da nordest, ma il bel tempo sarà prevalente infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno.

Centro: Maltempo su Marche meridionali, Abruzzo e Molise con rovesci e neve in collina. Nubi spase altrove. Venti fortissimi e freddi da nordest.

Resto del Sud: Condizioni di forte maltempo con piogge, temporali e nevicate copiose sopra i 1100 metri. Venti forti e freddi. Calo termico.

Per martedì 4 aprile, torna il sole

Torna l’alta pressione che porta tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale ionico e zone interne cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali.

Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: Nel corso di martedì 4 aprile, pressione in aumento ovunque. Cielo sereno o al più poco nuvoloso; forti venti settentrionali in Adriatico.

Centro: Questa giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo salvo una certa instabilità sul basso Lazio con un temporale.

Resto del Sud: Venti settentrionali, il tempo risulterà instabile sugli Appennini e sulla Sicilia ionica, andrà meglio altrove. Clima freddo.

Mercoledì 5 aprile

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno salvo più nubi al Nordest.

Centro: Mercoledì, i venti settentrionali continuano ad affluire su tutte le regioni; possibile instabilità temporalesca sui settori adriatici.

Sud: In questa giornata pioverà su Puglia, Basilicata e Campania, raramente in Calabria. Nevicate sopra 1000 metri circa. Mari molto mossi.