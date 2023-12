Per giovedì 7 dicembre, forti venti

Dopo la pioggia e l’allerta gialla arriva un miglioramento in Sicilia per la giornata di mercoledì 6 dicembre. La pressione è in deciso aumento sulla regione e così la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso su gran parte del territorio regionale. Previste a Messina piogge deboli.

Temperature stazionarie

Rimangono stabili le temperature nell’isola. Massime previste tra 8 e 16 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 16 a Catania, 8 ad Enna, 16 a Messina, 16 a Palermo, 12 a Ragusa, 16 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione è in aumento sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, il cielo si presenterà nuvoloso o temporaneamente coperto, specie al mattino in pianura. Soffieranno venti di Maestrale. Le temperature massime subiranno un leggero aumento, mentre i valori notturni sono previsti in diminuzione con alcune gelate. Mari generalmente mossi.

Valori massimi attesi tra i 5-6°C di Aosta e Torino e gli 11°C di Genova e Trieste

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni la pressione è in aumento e soffiano venti moderati di Maestrale. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o solo localmente nuvoloso, specie sui settori appenninici. Le temperature massime sono previste in leggero aumento, mentre i valori notturni tenderanno a diminuire. Mari mossi o localmente molto mossi.

Valori massimi compresi tra i 6-7°C di l’Aquila e Perugia e i 13°C di Roma

Sud e Sicilia. Soffiano venti di Maestrale moderati sulle nostre regioni, ma la pressione è in aumento per cui la giornata sarà caratterizzata da prevalenti condizioni di tempo asciutto, il cielo però si presenterà spesso molto nuvoloso e inoltre qualche pioggia potrà bagnare le coste tirreniche della Calabria e della Sicilia orientale. Temperature massime in leggero aumento, in calo le minime.

Valori massimi attesi tra gli 8°C di Potenza e i 16°C di Palermo

Giovedì 7 dicembre, forti venti e possibili piogge nel Palermitano e Messinese

Giovedì, pressione in gran parte stabile, ma soffiano venti di Maestrale che addossano nubi e precipitazioni in provincia di Messina e Palermo, altrove il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Temperature massime fino a 17 gradi, valori notturni che non subiranno sostanziali variazioni.

Nord. La pressione è ancora stabile sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Soltanto in serata è atteso un lento peggioramento a partire dal Nordovest. Venti deboli settentrionali. Temperature massime stazionarie, minime in sensibile diminuzione.

Valori massimi attesi tra i 5-7°C di gran parte delle città e gli 11-12°C di Genova e Trieste

Centro e Sardegna. La pressione è stabile sulle nostre regioni per cui la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso salvo isolati annuvolamenti più intensi previsti sull’alta Toscana e lungo le coste adriatiche, ma con scarse precipitazioni. Venti deboli di Maestrale. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni in entrambi i valori.

Valori massimi compresi tra gli 8°C di Perugia e Firenze e i 12°C di Roma (di più in Sardegna)

Sud e Sicilia. Sulle nostre regioni soffiano venti di Maestrale che provocano un tempo più instabile con alcuni rovesci, anche temporaleschi, sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Le temperature non subiranno grosse variazioni sia nei valori massimi che in quelli minimi. Mari generalmente mossi.

Valori massimi attesi tra i 6°C di Potenza e i 16°C di Palermo.