Temperature ancora stazionarie

Natale con l’alta pressione in Sicilia. La giornata di lunedì 25 dicembre sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio regionale.

Temperature stazionarie

Temperature massime da 14 a 19 gradi, valori notturni grossomodo stazionari (tra 4 e 13 gradi). Previsti 18 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 19 a Catania, 14 ad Enna, 17 a Messina, 17 a Palermo, 16 a Ragusa, 18 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Natale con l’anticiclone africano pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o anche coperto in pianura dove ci saranno anche le nebbie. Schiarite soleggiate sui settori alpini e prealpini. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni in entrambi i valori. Venti deboli variabili.

Centro e Sicilia. Regime anticiclonico sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si presenterà molto nuvoloso o anche coperto su Toscana, Umbria e Lazio, sarà più soleggiato sul resto dei settori. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni con clima piacevole di giorno. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse.

Sud e Sicilia. L’alta pressione comanda il tempo sulle nostre regioni e così la giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà a tratti molto nuvoloso o localmente anche coperto. Non sono attese precipitazioni significative. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni sia nei valori massimi che in quelli minimi. Il clima sarà piacevole di giorno. Venti deboli variabili.

Martedì 26 dicembre

Nord. Fin dalle prime luci del giorno, tempo decisamente stabile su gran parte delle regioni; molte nubi lungo i settori costieri, con occasionali rovesci sulla Liguria di levante e lungo la costa del Friuli; sulla Pianura Padana sarà protagonista la nebbia, anche fitta al mattino e piuttosto persistente durante il giorno. Più soleggiato soltanto sui settori alpini e prealpini. Venti meridionali.

Centro e Sardegna. Un campo di alta pressione continua a garantire una fase di tempo in prevalenza stabile; soltanto sulla Toscana, in particolare sulle province settentrionali, avremo una maggiore copertura nuvolosa, anche con veloci rovesci, più probabili al mattino. Sul resto dei settori avremo un’alternanza tra nubi e schiarite; venti dai quadranti meridionali, mari generalmente poco mossi.

Sud e Sicilia. La costante presenza di un campo di alta pressione garantisce una giornata festiva all’insegna di un tempo decisamente stabile su tutte le regioni; una maggiore nuvolosità potrà interessare soltanto la Campania, il Salento e il sud della Sicilia, in particolare al mattino. Al pomeriggio, maggiori spazi soleggiati. Venti da direzioni variabili, mari localmente mossi.