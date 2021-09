Per domenica 19 settembre ci sarà ancora molto caldo

Coda d’estate molto calda in Sicilia, previste ancora temperature oltre i 35 gradi

Nuvole e sole caratterizzano la giornata del 18 settembre

Temperature ancora molto alte anche per domenica 19 settembre

Si prospetta un fine settimana caratterizzato dal tempo stabile, per larghi tratti soleggiato, salvo temporanee ed innocue velature, ma soprattutto estremamente caldo per il periodo. Una coda d’estate caldissimo. Queste le previsioni Meteo in Sicilia per le giornate del 18 e del 19 settembre.

Continua l’estate

In particolare per sabato 18 settembre velature con possibili piogge di poca entità nel Palermitano e Trapanese durante le primissime ore della giornata. In mattinata rimangono le nuvole in molta parte dell’isola. Così anche nel pomeriggio ma nel Catanese potrebbero esserci precipitazioni lievissime. Situazione simile in serata.

Mari da quasi calmi a poco mossi. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, con i maggiori rinforzi su zona meridionale ed aree ioniche.

Temperature molto elevate

Rispetto ai giorni precedenti non ci sono variazioni di rilievo. Questo significa che in Sicilia farà ancora molto caldo con temperature che supereranno in alcune città anche i 35 gradi. Sono previsti 37 gradi a Siracusa, 36 a Catania, 33 a Ragusa ed Agrigento, 32 Messina, 31 Palermo e Caltanissetta, 29 a Trapani ed a Enna.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da temporali forti che dal Nordovest si porteranno lentamente verso il Nordest, risultando a tratti violenti. Verso sera maltempo sul Triveneto.

Al centro, possibilità di temporali isolati sull’alta Toscana, piovaschi in Umbria. Sul resto delle regioni avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso.

Nel resto del sud la pressione è pressoché stabile sulle nostre regioni. La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso ovunque, anche coperto in gran parte della Calabria.

Per domenica 19 settembre ci sarà ancora molto caldo

Giornata poco nuvolosa in Sicilia. Si manterrà così fino alle ore serali quando qualche nuvola si dovrebbe addensare a Palermo senza, però, portare ad eventuali precipitazioni.

Mari da quasi calmi a poco mossi. Venti da deboli a moderati. Temperature ancora molto elevate: previsti 38 gradi a Siracusa, 36 a Catania, 34 a Ragusa, Caltanissetta, Agrigento, 32 a Messina, 31 a Palermo ed Enna, 29 a Trapani.

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata da un tempo diffusamente instabile con precipitazioni localmente intense e sotto forma di temporale, ad eccezione di Liguria ed Emilia Romagna.

Nelle regioni centrali: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno e con ultimi temporali mattutini sull’alta Toscana.

Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con il bel tempo, il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà praticamente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.