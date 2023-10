Temperature ancora al di sopra della media del periodo

Caldo e sole fanno nuovamente capolino in Sicilia per la giornata di venerdì 27 ottobre dopo la brevissima pausa che ha portato nei giorni scorsi anche all’allerta gialla. Temperature in lieve aumento con punte anche di 30 gradi e quindi con valori decisamente superiori alla media stagionale.

Questo grazie all’alta pressione che garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature stabili, tendenti alla risalita

Rimangono stabili ma con tendenza alla risalita le temperature in Sicilia. Massime comprese tra i 22 ed i 30 gradi. Valori ancora decisamente superiori alle medie del periodo.

Previsti 27 gradi ad Agrigento, 25 a Caltanissetta, 29 a Catania, 22 ad Enna, 27 a Messina, 27 a Palermo, 25 a Ragusa, 30 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La pressione aumenta per cui in questa giornata avremo condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso salvo ultime piogge sul Friuli.

Centro: Dopo una mattinata piuttosto instabile con rovesci e alcuni temporali, nel pomeriggio il sole splenderà su tutte le regioni.

Sud: In questa giornata pioverà e ci saranno dei temporali soltanto in Campania, più occasionalmente sul cosentino. Nubi irregolari altrove.

Sabato 28 ottobre, nubi irregolari

Per sabato 28 ottobre pressioni medio-alte interessano l’isola con tempo stabile e perlopiù soleggiato anche se non sono escluse velature e cieli irregolarmente nuvolosi.

Su litorale tirrenico, litorale ionico, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: La pressione è stabile, in questa giornata il sole sarà prevalente e soltanto sul Friuli Venezia Giulia potrebbero esserci dei piovaschi.

Centro: Il bel tempo sarà prevalente e il cielo si presenterà poco nuvoloso salvo più nubi sugli Appennini. In serata piogge sull’alta Toscana.

Sud: In questa giornata il cielo si presenterà con nubi irregolari su Sicilia e Calabria, sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Domenica 28 ottobre

Nord: Pressione che torna a diminuire a partire da ovest dove ci saranno delle piogge, moderate solo in Liguria. Altrove, instabile sul Friuli.

Centro: La pressione aumenta decisa pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Clima caldo.

Sud: Torna l’alta pressione sulle nostre regioni e così questa giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso.