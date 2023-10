Per venerdì 27 ottobre torna l'alta pressione

Tante nubi, poche piogge in Sicilia per la giornata di giovedì 26 ottobre con temperature sostanzialmente stabili con punte sempre vicine ai 30 gradi. Valori massimi tra i 19 ed i 28 gradi.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; su litorale ionico e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata.

Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da quasi calmo a molto mosso; Canale da quasi calmo a mosso.

Temperature stabili

Temperature stabili anche se tendenti al ribasso, sia pure leggermente. Valori compresi tra i 19 ed i 28 gradi. Previsti 23 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 28 a Catania, 19 ad Enna, 25 a Messina, 26 a Palermo, 21 a Ragusa, 28 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Dopo una mattinata e un pomeriggio con nubi irregolari, in serata tornerà a piovere diffusamente su Lombardia e Nordest. Venti di Libeccio

Centro: La giornata sarà contraddistinta da una maggior probabilità di piogge sull’alta Toscana e in nottata anche su Umbria e Lazio.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da una maggior instabilità, seppure lieve, sulle coste tirreniche. Sul resto dei settori sole prevalente.

Venerdì 27 ottobre, torna l’alta pressione

Torna l’alta pressione che offre ancora tempo stabile ed assolato ovunque per venerdì 27 ottobre. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: La pressione aumenta per cui in questa giornata avremo condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso salvo ultime piogge sul Friuli.

Centro: Dopo una mattinata piuttosto instabile con rovesci e alcuni temporali, nel pomeriggio il sole splenderà su tutte le regioni.

Sud: In questa giornata pioverà e ci saranno dei temporali soltanto in Campania, più occasionalmente sul cosentino. Nubi irregolari altrove.

Sabato 28 ottobre

Nord: La pressione è stabile, in questa giornata il sole sarà prevalente e soltanto sul Friuli Venezia Giulia potrebbero esserci dei piovaschi.

Centro: Giornata stabile e soleggiata con cielo con nubi sparse. Soltanto sulla Toscana settentrionale potranno verificarsi deboli precipitazioni.

Sud: In questa giornata il cielo si presenterà con nubi irregolari su Sicilia e Calabria, sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni.