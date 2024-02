Ma prevale il sole nel resto dell’isola

Alta pressione con tempo stabile e prevalentemente soleggiato con possibili pioggerelle a Palermo e provincia, e temperature stazionarie. Queste le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di venerdì 2 febbraio.

Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; su litorale ionico e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature

Sempre stabili le temperature in Sicilia. Massime comprese tra i 10 ed i 16 gradi. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 15 a Catania, 10 ad Enna, 14 a Messina, 14 a Palermo, 13 a Ragusa, 15 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. L’atmosfera è stabile grazie alla presenza dell’anticiclone africano Zeus pertanto in questa giornata il cielo si presenterà poco nuvoloso o localmente molto nuvoloso. Sarà più soleggiato in Liguria e sul Friuli Venezia Giulia. Possibile formazione di nebbie al mattino e alla sera. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni se non locali aumenti di giorno.

Centro e Sardegna. La costante presenza dell’anticiclone africano Zeus garantirà un’altra giornata con l’atmosfera stabile pertanto il cielo si presenterà poco nuvoloso o a tratti più nuvoloso al mattino, specie sull’alta Toscana, poi diventerà più sereno. I venti soffieranno dai quadranti nordorientali con locali rinforzi. Le temperature non subiranno grosse variazioni se non un leggero aumento di giorno.

Sud e Sicilia. Sulle nostre regioni soffiano venti più freschi dai quadranti nordorientali e così in questa giornata la nuvolosità sarà maggiore, anche a tratti compatta. Non mancheranno occasionali precipitazioni, più probabili sui rilievi della Calabria. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente di giorno. I mari risulteranno generalmente poco mossi o localmente mossi.

Sabato 3 febbraio

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. Ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano Zeus pertanto in questa giornata avremo generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni salvo più nubi sui rilievi del Triveneto. Da segnalare la possibilità di nebbie, al mattino e alla sera, sulle zone pianeggianti. Temperature massime in aumento su tutte le regioni salvo nebbie.

Centro e Sicilia. Regime di alta pressione con il potente anticiclone Zeus e così questa giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Le temperature sono previste in generale lieve aumento con clima piacevole di giorno. Venti deboli settentrionali.

Sud e Sicilia. Dominio incontrastato dell’alta pressione subtropicale Zeus per cui la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo prevalente, il cielo infatti si presenterà in gran parte sereno e soltanto sulla Sicilia ci potranno essere più nubi, ma decisamente innocue. Venti settentrionali, generalmente deboli. Temperature massime in leggero aumento, valori notturni stazionari, spesso freddi.