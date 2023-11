Per martedì 28 previste deboli precipitazioni

Una debole perturbazione sfiora la Sicilia nel corso del pomeriggio e poi sera con cielo via via più coperto o molto nuvoloso, ma senza precipitazioni degne da essere menzionate. Temperature massime non più alte di 18 gradi, valori notturni grossomodo stazionari. Venti di Libeccio. Queste le previsioni Meteo per la giornata di lunedì 27 novembre.

Martedì, pressione debole sulla regione. Fino a metà giornata saranno possibili delle piogge localmente di moderata intensità specie sui settori occidentali; entro sera è attesa una cessazione dei fenomeni. Venti sostenuti dai quadranti occidentali; temperature massime in aumento fino a 20 gradi.

Temperature in lieve risalita

Salgono leggermente le temperature massime comprese tra i 9 ed i 18 gradi (minime tra i 2 ed i 13).

Previsti 17 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 18 a Catania, 9 ad Enna, 17 a Messina, 18 a Palermo, 15 a Ragusa, 18 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione torna a diminuire sulle nostre regioni e soffiano venti di Libeccio. La giornata trascorrerà con iniziali condizioni di tempo stabile, ma con un cielo molto nuvoloso o localmente coperto. Nel corso del pomeriggio e soprattutto sera il cielo diventerà via via più compatto, anche con precipitazioni, deboli in pianura e nevose a bassa quota sulle Alpi. Clima freddo. Valori massimi sotto i 10°C su gran parte delle città

Centro e Sardegna. Arriva una perturbazione sospinta da venti di Libeccio e così la giornata sarà contraddistinta subito da un cielo spesso coperto in Sardegna e pure con alcune piogge, poi, nel corso del pomeriggio peggiorerà sul Lazio e verso sera e notte su tutte le regioni con precipitazioni però più intense su Toscana, Umbria e Lazio. Neve sui rilievi oltre i 1400 metri. Temperature minime in aumento. Valori massimi compresi tra i 7-8°C di Campobasso e l’Aquila e i 15°C di Roma

Sud e Sicilia. Tornano a soffiare i venti di Libeccio per l’arrivo di una perturbazione. Fino al pomeriggio avremo un cielo molto nuvoloso o localmente coperto, poi arriveranno le precipitazioni, diffuse e via via più intense sulla Campania dove non si potranno escludere dei nubifragi. Piogge più deboli invece sul resto delle regioni. Sicilia con tempo più asciutto. Temperature in lieve aumento. Valori massimi attesi tra i 7°C di Potenza e i 18°C di Palermo.

Martedì 28 novembre tornano le piogge

Nord. Al mattino, residua instabilità sui settori orientali, con veloci piovaschi; nevicate sui confini alpini, soleggiato invece altrove, anche se molto freddo. Dopo metà giornata, cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque. Più nuvoloso soltanto sul Friuli Venezia Giulia. Forti venti dai quadranti settentrionali, mari molto mossi, localmente agitato il mar Ligure. Punte massime fino a 9 gradi a Torino, 8 a Milano, 10 a Bologna.

Centro e Sardegna. Il primo ciclone della settimana si allontana verso est ma continua a condizionare il tempo su gran parte delle regioni almeno fino a metà giornata. Al mattino saranno possibili piogge e locali temporali su gran parte delle regioni, con nevicate sui settori appenninici sopra 1400 metri. Sulla Sardegna, piogge e schiarite. Nel corso delle ore pomeridiane e poi in serata, migliora ovunque. Valori massimi fino a 14 gradi a Firenze, 15 a Bologna.

Sud e Sicilia. La prima perturbazione della settimana si allontana verso est, attivando forti venti di Maestrale. Fin dal mattino il tempo risulterà spesso instabile, soprattutto sui settori tirrenici, anche con temporali localmente intensi su Campania e Calabria. Entro le ore serali il tempo invece è destinato a migliorare su gran parte dei settori ma non sulla Calabria, dove ci saranno ancora dei temporali. Punte massime fino a 19 gradi a Palermo, 16 a Bari e Napoli.