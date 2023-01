Inizia settimana con tempo instabile e per lo più con nuvolosità irregolare ma poche possibilità di pioggia almeno fino alla sera di martedì. le temperature saranno in lieve risalita in questi giorni in attesa dell’ondata di freddo che porterà le vere temperature invernali nella seconda parte di questa settimana. Saranno proprio le giornate di giovedì’ e venerdì quelle probabilmente più fredde dell’inverno 2022 – 2023 anticipando i tradizionali giorni della merla che arrivano alla fine di gennaio e inizio febbraio solitamente. Questa almeno la tendenza generale per un inverno anomalo per tempi e temperature.

iLMeteo.it comunica, intanto le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. Eccole, giorno per giorno e area per area del Paese

DOMENICA 15 GENNAIO

Nord: Il tempo sarà previsto in peggioramento dapprima con piovaschi, poi con rovesci in Liguria e al Nordest. Neve sulle Alpi sopra i 900m.

Centro: Il tempo tenderà a peggiorare sull’alta Toscana con qualche rovescio. Cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni.

Sud: Cielo irregolarmente nuvoloso su Campania e Basilicata, sereno o poco nuvoloso altrove. Le temperature non subiranno variazioni.

LUNEDI’ 16 GENNAIO

Nord: Un po’ instabile sul Triveneto con piovaschi, ma maltempo sul Friuli Venezia Giulia. Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso altrove.

Centro: Precipitazioni sparse dapprima sulla Toscana settentrionale, poi in serata anche su Umbria e Lazio dove risulteranno anche forti.

Sud: Tempo instabile su Campania e coste tirreniche in generale, altrove avremo un cielo irregolarmente nuvoloso. Temperature in lieve aumento.

MARTEDI’ 17 GENNAIO

Nord: Rovesci al Nordest, neve copiosa sulle Alpi a quote bassissime, spazi soleggiati in Liguria, sul basso Piemonte e sull’Alto Adige.

Centro: Venti forti di Libeccio e condizioni di forte maltempo su Toscana, Umbria e Lazio. Neve sui rilievi a 1200 metri. Nubi irregolari altrove.

Sud: Violento maltempo su Campania e Sardegna occidentale. Piogge sul Gargano e in Basilicata, nubi irregolari su Calabria, Sicilia e Salento.