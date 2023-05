Attesi miglioramenti in serata

Prosegue l’ondata di maltempo in Sicilia. Anche per la giornata di lunedì 22 maggio infiltrazioni umide raggiungono l’isola determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Tuttavia la Protezione Civile Regionale nella nota 23141 indica allerta gialla in tutta l’isola con condizioni meteo avverse.

Allerta gialla

L’avviso indica Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Venti Localmente forti nord-orientali sui settori ionici, in rapida attenuazione. Mari Molto mosso lo Ionio meridionale, con moto ondoso in rapido calo

Condizioni Meteo avverse

Nella nota diramata dalla protezione civile regionale sono indicate condizioni Meteo avverse. Persistono: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento; venti forti con raffiche di burrasca. Mareggiate lungo le coste esposte

Situazione in Sicilia, migliora in serata

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera; sulle zone interne inizialmente molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci pomeridiani, anche a carattere temporalesco. In serata schiarisce.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature stabili

Rimangono stazionarie le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 15 ed i 21 gradi. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 21 a Catania, 15 ad Enna, 21 a Messina, 21 a Palermo, 19 a Ragusa, 20 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Clima a tratti piuttosto caldo.

Centro: Temporali pomeridiani su Toscana e Lazio, soleggiato e via via più mite invece sul resto delle regioni, anche caldo in Toscana.

Resto del Sud: Dopo una mattinata con qualche pioggia su Sicilia e Calabria, nel pomeriggio scoppieranno temporali anche su Campania e Basilicata.

Martedì 23 maggio, residua instabilità

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord: Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio pioverà sulle Alpi centrali e orientali. Clima caldo, quasi estivo dappertutto.

Centro: Dopo una mattinata piena di sole, nel pomeriggio scoppieranno temporali sugli Appennini di Lazio, Abruzzo e Molise. Caldo in Toscana.

Sud: Se al mattino il sole sarà prevalente, nel pomeriggio scoppieranno temporali su tutti i rilievi e zone vicine ad essi. Clima molto mite.

Mercoledì 24 maggio

Nord: Ci saranno alcune piogge al mattino sul Triveneto, poi anche temporali, in arrivo pure sulla Lombardia e sull’Appennino emiliano.

Centro: Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio potranno scoppiare alcuni temporali sugli Appennini. Temperature massime fino a 28 gradi.

Sud: Dopo una mattinata di bel tempo, nel pomeriggio non si potranno escludere alcuni rovesci sui rilievi. Temperature massime fino a 27 gradi.