Mercoledì 27 settembre torna il sereno

Piogge, allerta gialla, venti forti ma è atteso un miglioramento. Queste in estrema sintesi le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di martedì 26 settembre.

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite; sul litorale ionico nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con formazioni nuvolose compatte nelle ore centrali della giornata, in parziale diradamento serale; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.

Venti moderati settentrionali. Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Allerta gialla

È allerta gialla in tutta l’isola come indica la nota 23268 della protezione civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico anche per martedì 26 settembre.

Segnalate piogge e rovesci in tutta la regione. Le precipitazioni saranno “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali e orientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli”.

I venti invece saranno “Forti dai quadranti settentrionali sui settori occidentali; tendenti a forti nordorientali sulle coste ioniche; forti nord-orientali sui crinali”.

I mari “Molto mossi il Tirreno meridionale settore Ovest e lo Stretto di Sicilia; tendente a molto mosso dalla serata lo Ionio a ridosso delle coste”.

Ancora stabili le temperature

Le temperature non subiranno grosse variazioni. Valori stabili delle massime che si attestano tra i 19 ed i 26 gradi.

Previsti 26 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 26 a Catania, 19 ad Enna, 23 a Messina, 24 a Palermo, 24 a Ragusa, 24 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Grazie all’anticiclone Apollo la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Centro: Tempo stabile per l’influenza dell’anticiclone Apollo per cui tante nuvole interesseranno solo il Molise e l’Abruzzo, altrove cielo sereno.

Sud: Un ciclone genera forti temporali e nubifragi a carattere sparso su Calabria, Sicilia tirrenica e ionica e Basilicata, più sole altrove.

Mercoledì 27 settembre torna il sereno

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord: Anticiclone Apollo per cui anche questa giornata vedrà un ampio soleggiamento, un cielo terso e limpido e un clima a tratti estivo.

Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno e temperature massime tipicamente estive e fino a 30 gradi.

Sud: Arriva l’anticiclone Apollo, in questa giornata ci saranno alcune precipitazioni in Calabria, altrove invece il cielo sarà poco nuvoloso.

Giovedì 28 settembre

Nord: L’anticiclone Apollo è ben presente, ma in questa giornata si avrà il passaggio di un modesto corpo nuvoloso su gran parte delle regioni.

Centro: Anticiclone Apollo stabile. In questa giornata il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso ovunque, con temperature via via più calde.

Sud: Giovedì, prevale l’anticiclone Apollo. La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo poco nuvoloso salvo rovesci pomeridiani in Calabria .