Per giovedì 17 novembre, ancora rovesci ma in attenuazione

Una perturbazione atlantica proveniente in arrivo dalla Francia si sposterà verso il Sud-Est determinando un graduale peggioramento del tempo apportando nuvolosità in aumento e rovesci o temporali, più diffusi e intensi entro sera tra Trapanese e Palermitano. In queste due province ed in quella agrigentina c’è anche un’allerta gialla come indicato nell’avviso della protezione civile diffuso ieri pomeriggio (22319).

Altrove tempo variabile con annuvolamenti alternate ad ampi spazi soleggiati, ma generalmente asciutto, tuttavia entro sera giungono rovesci e temporali sparsi anche sulla Calabria specie tirrenica. Venti fino a moderati, tratti forti tra Sudovest e Ovest; mari tendenti a mossi o molto mossi.

Allerta gialla in tre province per piogge e temporali

Nella nota della protezione civile vengono indicate le precipitazioni: “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su quelli centrali e nord-orientali, con quantitativi cumulati generalmente deboli”

Inoltre: “Isole Eolie: cielo inizialmente poco nuvoloso, con tendenza all’aumento della nuvolosità; possibili precipitazioni, anche temporalesche, in serata”.

Mari: molto mossi il Tirreno e lo Stretto di Sicilia. Venti: forti a prevalente componente meridionale.

Temperature in aumento

Temperature in aumento in Sicilia con punte di oltre 24-25°C. Valori ben al di sopra della media. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 24 a Catania, 17 ad Enna, 22 a Messina, 25 a Palermo, 20 a Ragusa, 24 a Siracusa, 23 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Piogge, al mattino, sul Nordest e in Lombardia, sul resto delle regioni torna il bel tempo con cielo irregolarmente nuvoloso.

Centro: Un fronte perturbato colpisce con violenza Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna occidentale. Attese piogge abbondanti e anche temporali.

Resto del Sud: Tempo molto instabile in Campania con precipitazioni diffuse, anche temporalesche in trasferimento dal pomeriggio alla Calabria tirrenica.

Per giovedì 17 novembre, ancora rovesci ma in attenuazione

Transita la parte attiva della perturbazione tra notte e mattino con rovesci e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia per giovedì 17 novembre, localmente intensi sul versante tirrenico; precipitazioni più occasionali sul lato ionico.

Tendenza ad esaurimento delle precipitazioni entro il pomeriggio con residui locali piovaschi lungo il versante tirrenico. Temperature in calo. Venti moderati a tratti forti in rotazione da Ovest-Ovest-Nord-Ovest. Mari mossi o molto mossi.

Nord: Giovedì, giornata di tregua dalle piogge per cui al mattino avremo nebbie in pianura e il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso.

Centro: Il tempo risulterà a tratti instabile, con possibili piogge soltanto sull’alta Toscana, cielo irregolarmente nuvoloso altrove.

Resto del Sud: In questa giornata le precipitazioni sono attese soltanto sulle coste tirreniche anche della Calabria, nubi sparse altrove.

Venerdì 18 novembre

Nord: Piogge in Emilia Romagna, basso Veneto e Friuli Venezia Giulia, al mattino anche in Lombardia, cielo parzialmente nuvoloso altrove.

Centro: Una perturbazione impatta su Toscana, Umbria, Lazio con rovesci sparsi, specie al mattino. Migliora gradualmente nel corso del pomeriggio.

Resto del Sud: Pressione ancora debole nella giornata di venerdì; piogge su Campania, rilievi calabresi e Sud della Sicilia. Altrove tempo più soleggiato.