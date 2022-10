Allerta gialla in tutta la Sicilia

La circolazione depressionaria si muove verso sud-est e apporta ancora marcato maltempo tra Sicilia e Calabria con fenomeni temporaleschi anche intensi. Tendenza a miglioramento a partire da ovest.

Venti moderati in rotazione da Ovest-Nord-Ovest, temperature in calo tra Sicilia e Calabria

Allerta gialla in tutta la Sicilia

Anche per la giornata odierna, l’isola è interessata da un’allerta gialla in tutte le province.

Le precipitazioni nell’avviso di ieri, il numero 22273, “Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici

e centro-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori centrosettentrionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Ed inoltre: “Isole Eolie: cielo nuvoloso, con intensi addensamenti a cui potranno essere associati locali piogge o brevi rovesci temporaleschi”.

Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali, fino ad agitato lo Stretto di Sicilia. Venti: da forti a burrasca nord-occidentali.

Ieri anche allerta arancione nel Palermitano, Trapanese, Agrigentino e Nisseno.

Temperature in lieve calo

Scendono leggermente le temperature dell’isola. Massime che vanno dai 24 ai 32 gradi. Previsti 32 gradi ad Agrigento, 29 a Siracusa, 28 A Catania e Ragusa, 27 Palermo, Messina, 26 a Caltanissetta, Trapani, 24 ad Enna.

Nord: Il tempo sarà più asciutto, ma non mancheranno le ultime precipitazioni sui confini alpini. Temperature massime in aumento.

Centro: La giornata sarà in gran parte soleggiata, ma non mancheranno ancora delle precipitazioni a carattere irregolare sui rilievi.

Resto del Sud: Giornata spiccatamente instabile con precipitazioni più diffuse e forti su Campania e Calabria, più occasionali altrove.

Per domenica 2 ottobre

La pressione aumenta ma ancora è attiva una residua instabilità sul basso Tirreno, specie tra Nord Sicilia e Calabria meridionale con qualche rovescio in attenuazione. Prevale il sole altrove. Calo termico, ventoso per Maestrale teso.

Nord: L’alta pressione delle Azzorre garantirà una giornata in prevalenza soleggiata salvo più nubi in Liguria e sui confini alpini in genere.

Centro: I venti di Libeccio porteranno più nubi sull’alta Toscana, sarà soleggiato con cielo sereno sul resto delle regioni. Clima mite di giorno.

Resto del Sud: La presenza dell’alta pressione garantirà una giornata soleggiata con cielo più nuvoloso soltanto sulle coste tirreniche. Clima mite.