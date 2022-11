Per domenica 20 novembre ancora precipitazioni nell’isola

Ennesima perturbazione in transito con piogge e temporali sparsi in Sicilia nord occidentale per la giornata di sabato 19 novembre. Non si escludono fenomeni anche di forte intensità. Possibili piogge nel Palermitano e nel Nisseno, Ennese, variabile nel Messinese e nel Trapanese.

Rimangono stabili le temperature

Rimangono stabili le temperature nell’isola. Nella stragrande maggioranza dele località i valori saranno comunque sopra la media del periodo. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 26 a Catania, 18 ad Enna, 21 a Messina, 24 a Palermo, 21 a Ragusa, 24 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nerl resto d’Italia

Nord: Piogge via via più intense su Romagna e l’Emilia centro-orientale. Molte nubi sul Triveneto e in Liguria, tutto soleggiato altrove.

Centro: Tempo diffusamente instabile con piogge anche forti su gran parte delle regioni, ma meno in Sardegna nel pomeriggio. Temperature in calo.

Resto del Sud: Una perturbazione interessa le regioni con piogge battenti in Campania, rovesci sparsi e isolati temporali altrove. Venti di Libeccio.

Per domenica 20 novembre ancora precipitazioni nell’isola

Circolazione ciclonica ancora attiva sul Tirreno meridionali sarà foriera di nuove piogge e temporali tra Campania, Calabria e Sicilia. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio e Basso Tirreno molto mosso.

Nord: Venti settentrionali e cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Clima invernale al mattino con valori vicini allo zero a ovest.

Centro: Venti di Maestrale moderati o forti e cielo parzialmente nuvoloso sulle adriatiche e sereno sul resto delle regioni. Temperature in calo.

Resto del Sud: Una perturbazione interessa le regioni con Rovesci e temporali su gran parte delle regioni, più diffusi e insistenti nel pomeriggio.

Per lunedì 21 novembre

Nord: Giornata soleggiata fino al tramonto, dopo il tempo tornerà a peggiorare via via più diffusamente e intensamente a partire da ovest.

Centro: Avremo condizioni di bel tempo fino a sera, poi comincerà a peggiorare diffusamente a partire dalla Sardegna. Venti di Maestrale.

Sud: Al mattino ci saranno rovesci sulle coste tirreniche e sul Salento, dopo di che tornerà il bel tempo su tutte le regioni. Venti forti.