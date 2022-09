Per domenica 25 settembre, clima variabile e scirocco

L’alta pressione si rafforza e regala una giornata di sabato 24 settembre più stabile e soleggiata in Sicilia. Tuttavia non mancheranno addensamenti nuvolosi a tratti compatti ma senza fenomeni degni di nota, al più qualche isolato fenomeno sul Trapanese. Venti in rotazione dai quadranti meridionali. Nel corso della sera tendenza ad un aumento della nuvolosità.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature nell’isola. Previsti tra i 19 ed i 27 gradi. Previsti 24 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 24 a Catania, 19 ad Enna, 23 a Messina, 26 a Palermo, 22 a Ragusa, 25 a Siracusa, 27 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Venti meridionali provocano un deciso aumento della nuvolosità su tutte le regioni, con piogge in rapida progressione da ovest verso est.

Centro: Un’intensa perturbazione raggiungerà la Toscana apportando una forte fase di maltempo, entro sera anche in Umbria e infine sul Lazio.

Resto del Sud: Sabato, venti meridionali rendono il cielo molto nuvoloso in Calabria, ma non sono attese piogge. Cielo sereno altrove.

Per domenica 25 settembre, clima variabile e scirocco

Variabilità in Sicilia con delle precipitazioni in risalita da sud. Temperature in aumento, venti tesi di scirocco.

Nord: Al mattino ultime piogge sul Triveneto, sul resto delle regioni il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Clima mite di giorno.

Centro: Un’intensa perturbazione impatta su Toscana, Umbria e Lazio con precipitazioni forti. Attesi nubifragi sul Lazio centromeridionale.

Resto del Sud: L’alta pressione protegge le nostre regioni con un cielo sereno o poco nuvoloso, ma in serata peggiorerà sulla Campania settentrionale.

Per lunedì 26 settembre

Nord: La giornata trascorrerà con un tempo diffusamente instabile con precipitazioni possibili dapprima al Nordest, poi, verso sera in Lombardia.

Centro: Corpi nuvolosi perturbati impattano su Toscana, Umbria e Lazio con precipitazioni forti e temporalesche. Rovesci anche altrove.

Resto del Sud: Pressione in calo per cui il tempo tenderà a peggiorare fortemente sulla Campania con l’arrivo di nubifragi. Piogge anche altrove.