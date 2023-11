Allerta gialla in tre province e condizioni meteo avverse

Pressione debole in Sicilia per la giornata di martedì 28 novembre. Fino a metà giornata saranno possibili delle piogge generalmente deboli e intermittenti a carattere sparso; successivamente il tempo andrà a migliorare lentamente. Venti forti. Temperature massime fino a 20 gradi, valori notturni previsti in contenuto aumento. Tuttavia è allerta gialla in tre province come indica l’avviso della protezione civile per rischio meteo-idrogeologico e idraulico 23331.

Condizioni Meteo avverse

Dalle prime ore di martedì 28 novembre, e per le successive 24-30 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, specie sui settori settentrionali, con rinforzi fino a burrasca forte sui rilievi. Forti mareggiate lungo le coste esposte

Allerta gialla in tre province

L’avviso della protezione civile regionale 23331 per rischio meteo idrogeologico e idraulico indica allerta gialla in tre provincie. A Palermo, Messina e Trapani per l’esattezza.

Le precipitazioni sono indicate Sparse, prevalentemente concentrate nella prima parte della giornata con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici centrooccidentali e sull’arcipelago delle Eolie, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, prevalentemente concentrate nella prima parte della giornata, con fenomeni localmente anche a carattere di rovescio, sui settori centro-occidentali e nord-orientali, con quantitativi cumulati deboli.

Mari: Agitati i bacini occidentali e lo Ionio

Venti: Forti dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca, tendenti a graduale e generale attenuazione nella seconda parte della giornata.

Temperature in aumento

In aumento le temperature massime in Sicilia comprese tra i 12 ed i 21 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 20 a Catania 12 ad Enna, 20 a Messina, 20 a Palermo, 16 a Ragusa, 21 a Siracusa, 18 a Trapani

Nel resto d’Italia

Nord. Al mattino, residua instabilità sui settori orientali, con veloci piovaschi; nevicate sui confini alpini, soleggiato invece altrove, anche se molto freddo. Dopo metà giornata, cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque. Più nuvoloso soltanto sul Friuli Venezia Giulia. Forti venti dai quadranti settentrionali, mari molto mossi, localmente agitato il mar Ligure.

Valori massimi attesi tra i 6°C di Aosta e i 14°C di Genova

Centro e Sardegna. La prima perturbazione della settimana si allontana verso est, ma continua a condizionare il tempo su gran parte delle regioni almeno fino a metà giornata. Al mattino saranno possibili piogge e locali temporali sparsi su gran parte delle regioni, con nevicate sui settori appenninici sopra 1400 metri. Sulla Sardegna, maggiori schiarite. Nel corso delle ore pomeridiane migliora. Venti di Maestrale.

Valori massimi compresi tra gli 8°C di l’Aquila e i 14-15°C di Firenze e Roma (18°C a Cagliari)

Sud e Sicilia. La prima perturbazione della settimana si allontana verso est, attivando forti venti di Maestrale. Fin dal mattino il tempo risulterà spesso instabile, soprattutto sui settori tirrenici, anche con temporali localmente intensi su Campania e Calabria. Entro le ore serali il tempo invece è destinato a migliorare su gran parte dei settori ma non sulla Calabria, dove ci saranno ancora delle piogge.

Valori massimi attesi tra i 9°C di Potenza e i 16-19°C delle altre città

Mercoledì 29 novembre

Mercoledì, pressione ancora stabile per cui la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Temperature massime e minime che non subiranno grosse variazioni.

Nord. Pressione in temporaneo aumento sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso dappertutto. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, i venti soffieranno debolmente da direzioni diverse. Mari generalmente mossi o poco mossi.

Valori massimi attesi tra i 5°C di Aosta e i 12°C di Genova

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni la pressione aumenta temporaneamente e così la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà sereno e terso dappertutto. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, i venti soffieranno debolmente da direzioni diverse. I mari risulteranno generalmente mossi o poco mossi lungo le coste.

Valori massimi compresi tra i 9°C di l’Aquila e Perugia e i 15°C di Roma (18°C a Cagliari)

Sud e Sicilia. La giornata sarà contraddistinta da una parziale instabilità, infatti sulle coste meridionali della Campania, sul Cilento e su quelle tirreniche della Calabria (comprese le zone interne) potranno esserci delle precipitazioni. Sul resto delle regioni invece avremo un cielo poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, i venti soffieranno da Maestrale.

Valori massimi attesi tra i 10°C di Potenza e i 19°C di Palermo