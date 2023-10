Per domenica 29 ottobre, torna l’alta pressione

Nubi irregolari, possibili piogge e temperature in lieve ribasso. Timidissimi segnali di autunno per la giornata di sabato 28 ottobre in Sicilia. Massime comprese tra i 21 ed i 27 gradi e comunque sempre più alte della media del periodo.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata.

Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature in lieve discesa

Massime in discesa in Sicilia. Temperature comprese tra i 21 ed i 27 gradi. Previsti 24 gradi ad Agrigento, 23 a Caltanissetta, 24 a Catania, 21 ad Enna, 26 a Palermo, 24 a Ragusa, 25 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La pressione è stabile, in questa giornata il sole sarà prevalente e soltanto sul Friuli Venezia Giulia potrebbero esserci dei piovaschi.

Centro: Il bel tempo sarà prevalente e il cielo si presenterà poco nuvoloso salvo più nubi sugli Appennini. In serata piogge sull’alta Toscana.

Sud: In questa giornata il cielo si presenterà con nubi irregolari su Sicilia e Calabria, sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Domenica 29 ottobre, torna l’alta pressione

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque per domenica 29 ottobre.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a orientali. Basso Tirreno mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Pressione che torna a diminuire a partire da ovest dove ci saranno delle piogge, moderate solo in Liguria. Altrove, instabile sul Friuli.

Centro: La pressione aumenta decisa pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Clima caldo.

Sud: Torna l’alta pressione sulle nostre regioni e così questa giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso.

Lunedì 30 ottobre

Nord: Arriva una perturbazione pertanto il tempo sarà in diffuso peggioramento sin dal mattino a partire dal Nordovest verso il Nordest.

Centro: Soffiano venti caldi di Scirocco, la giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento su molte regioni, ma in Toscana pioverà diffusamente.

Sud: Regime di alta pressione moderata pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno e clima estivo.