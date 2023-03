L’arrivo dell’equinozio di primavera non porta il tempo limpido sperato. Al contrario tempo instabile ancora per 24/48 ore anche se con pochi piovaschi isolati ma soprattutto tempo velato e nuvole fino a metà settimana su Sicilia, Calabria e Campania. Le temperature, però, vanno riscaldandosi a cominciare da martedì e partendo dal centro del Paese. Se al sole il caldo è già arrivato, all’ombra non è ancora tempo di lasciarsi convincere ad alleggerire troppo l’abbigliamento. Questione di attendere ancora qualche giorno o al massimo settimana, il tempo andrà migliorando.

Ecco, nel dettaglio quello che il sito iLMeteo.it comunica per l’Italia per i prossimi giorni, area per area del Paese e giorno per giorno:

LUNEDI’ 20 MARZO

Nord: Equinozio di primavera con clima tipicamente primaverile e temperature fino a 20°C. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Centro: Un passaggio piovoso comprometterà l’equinozio di primavera, infatti in questa giornata sono attese piogge e locali temporali ovunque.

Sud: Equinozio di primavera con cielo molto nuvoloso o anche coperto su Sardegna e Sicilia, sarà poco o molto nuvoloso altrove. Clima mite.

MARTEDI’ 21 MARZO

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime e minime stazionarie.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima molto mite.

Sud: Un fronte instabile abbandona le regioni con qualche piovasco su Salento e Calabria ionica, poco o parzialmente nuvoloso altrove.

MERCOLEDI’ 22 MARZO

Nord: Clima primaverile. Giornata con molte nubi in Liguria e a tratti anche in pianura, ma in un contesto soleggiato. Temperature oltre i 20 gradi centigradi.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Temperature massime prossime ai 20 gradi.

Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo soleggiato. Il cielo avrà molte nubi in Sicilia e in Campania, molte di meno altrove.