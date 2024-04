Temperature fino a 27 gradi

Alta pressione con temperature fino a 27 gradi e bel tempo con sole e poche nuvole. Indicano questo in estrema sintesi le previsioni meteo in Sicilia per lunedì 8 aprile con un’altra giornata primaverile.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a meridionali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature

Rimangono stabili le temperature nell’isola con massime tra i 23 ed i 27 gradi.

Previsti 26 gradi ad Agrigento, 26 a Caltanissetta, 25 a Catania, 24 ad Enna, 23 a Messina, 24 a Palermo, 27 a Ragusa, 26 a Siracusa, 23 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Al mattino cielo spesso molto nuvoloso lungo i settori costieri tirrenici e adriatici; possibili banchi di nebbia sulla pianura padana, in dissolvimento nel corso delle ore centrali del giorno. La nuvolosità tuttavia sarà sempre piuttosto presente anche al pomeriggio, alternata a temporanee schiarite. Valori termici in ulteriore aumento soprattutto sui settori montuosi.

Centro e Sardegna. Pressione stabile con l’anticiclone Narciso: la giornata vedrà una maggiore nuvolosità sui settori tirrenici, specie sull’alta Toscana, mentre altrove avremo un maggiore e più ampio soleggiamento, in un contesto termico davvero caldo per la stagione. Sulla Sardegna, bel tempo prevalente dal mattino e fino a sera. Venti localmente intensi dai quadranti meridionali, mari generalmente mossi.

Sud e Sicilia. L’anticiclone Narciso si impone con sempre maggior vigore, di conseguenza la giornata vedrà condizioni di bel tempo prevalente dal mattino e fino a sera, con tanto sole e una nuvolosità davvero rara, più probabile soltanto lungo i settori costieri della Campania. Valori termici che aumenteranno ancora rispetto ai giorni scorsi; venti in prevalenza dai quadranti meridionali.

Martedì 9 aprile

Più nuvole in serata ma in generale ancora bel tempo nell’isola grazie all’alta pressione che persiste. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Nord. La pressione diminuisce per l’arrivo di una perturbazione atlantica carica di piogge e temporali con grandine. Tempo che peggiora al Nordovest con precipitazioni via via più diffuse nel pomeriggio e poi sera. Attesa una fase di maltempo sulla Lombardia in nottata. Tempo più asciutto sulla pianura del Nordest. Temperature in diminuzione al Nordovest. Venti da sud.

Centro e Sardegna. La pressione è in diminuzione sulle nostre regioni e così in questa giornata il cielo diventerà via via più nuvoloso o anche molto nuvoloso, coperto in Sardegna e gradualmente in Toscana. Non sono attese precipitazioni se non in nottata sull’alta Toscana. I venti soffieranno dai quadranti meridionali. Temperature in contenuta diminuzione. Mari generalmente poco mossi.

Sud e Sicilia. Sulle nostre regioni è presente un campo di alta pressione pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Temperature in lieve aumento, venti deboli da direzioni variabili. Mari generalmente poco mossi.