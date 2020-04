Le previsioni in Sicilia

Domani, venerdì 24 aprile, ci attende ancora una giornata grigia e piovosa. Persistono infatti le condizioni di instabilità atmosferica in virtù della perturbazione nordafricana che insiste da inizio settimana sulla nostra regione. Nel dettaglio, al mattino si prevedono rovesci sul versante tirrenico e sudorientale e, nel corso del pomeriggio, le piogge si sposteranno nelle aree interne, ovvero nel nisseno e nell’ennese.

Temperature in sensibile aumento nei valori massimi che tornano sui livelli primaverili. Venti deboli prevalentemente occidentali. Moto ondoso dei mari in graduale attenuazione: Tirreno da mosso a poco mosso, da molto mossi a mossi il Canale di Sicilia e lo Ionio.

La perturbazione nordafricana dovrebbe attenuarsi a partire dal fine settimana. Dalla prossima settimana quindi dovrebbe tornare un nuovo campo di alta pressione a portare stabilità.

Stando a quanto scrive 3bmeteo “il nuovo vortice di bassa pressione con annessa perturbazione si sposta verso levante ma insiste a portare della instabilità fino a venerdì. In particolare rovesci e qualche temporale sono attesi in Sicilia. Da sabato la pressione in aumento spegnerà la fase instabile: il tempo sarà dunque piu’ asciutto ma non del tutto soleggiato stante delle infiltrazioni di aria umida che porteranno della variabilità sulle zone tirreniche.”