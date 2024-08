Massime fino a 34 gradi

Tempo a tratti instabile sulla regione. La giornata trascorrerà con una mattinata un po’ piovosa lungo le coste settentrionali della provincia di Messina, sarà soleggiato sul resto dell’isola. Nel pomeriggio l’instabilità insisterà sulle medesime zone. Temperature massime fino a 34 gradi. Queste le previsioni meteo per mercoledì 21 agosto in Sicilia

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da molto mosso a mosso.

Temperature

Rimangono stazionarie le temperature. Massime comprese tra i 26 ed i 34 gradi. Previsti 34 gradi ad Agrigento, 29 a Caltanissetta, 34 a Catania, 26 ad Enna, 31 a Messina, 32 a Palermo, 31 a Ragusa, 34 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione è in aumento sulle nostre regioni, pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si presenterà più sereno sui settori centro-occidentali e magari con più nuvole su quelli orientali. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, il Mar Ligure sarà mosso mentre l’Adriatico più calmo. Clima estivo gradevole.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni la pressione è in aumento e così la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo con più nubi sulle regioni adriatiche (locali piogge al mattino). In Sardegna tempo soleggiato e stabile. I venti soffieranno con intensità moderata (specie sulle coste) dai quadranti settentrionali. I mari risulteranno localmente mossi.

Sud e Sicilia. Nonostante la pressione sia in aumento, in questa giornata ci sarà dell’instabilità. Se al mattino il bel tempo sarà prevalente e il cielo poco nuvoloso, nel corso del pomeriggio ci saranno delle precipitazioni che a macchia di leopardo interesseranno soprattutto i rilievi e le zone vicine ad essi. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali con moderata intensità.

Giovedì 22 agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle zone interne cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata.

Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da molto mosso a mosso.

Nord. La pressione è in deciso aumento sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente. Il cielo si presenterà in gran parte poco nuvoloso, soltanto sulle Alpi la nuvolosità sempre ben presente, potrà provocare qualche pioggia tra Piemonte e Lombardia. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse, i mari risulteranno quasi calmi.

Centro e Sardegna. Torna l’anticiclone africano sulle nostre regioni, pertanto la giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso. Soltanto tra Lazio e Abruzzo le nubi più compatte potrebbero dar luogo a veloci scrosci di pioggia pomeridiani. I venti soffieranno debolmente da nord, mari generalmente poco mossi.

Sud e Sicilia. La pressione aumenta anche sulle regioni e così in questa giornata il tempo sarà in gran parte asciutto. Il cielo si presenterà a tratti nuvoloso e le nubi che saranno più compatte sui rilievi e lungo le coste tirreniche potranno dar luogo a isolate e brevi precipitazioni. I venti soffieranno da nord con locali rinforzi. I mari risulteranno mossi il Tirreno e lo Ionio, più calmo l’Adriatico.