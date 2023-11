Temperature in leggera flessione

L’alta pressione continua ad essere protagonista in Sicilia per martedì 7 novembre con sole e cieli poco nuvolosi ma le temperature sono in flessione con massime comprese tra i 20 ed i 25 gradi sempre, comunque, più alte delle medie stagionali. È tuttavia atteso un peggioramento per la giornata successiva con possibili piogge soprattutto al mattino e nelle prime ore pomeridiane.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale meridionale e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a meridionali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Scendono le temperature in Sicilia. Massime comprese tra 20 e 25 gradi. Previsti 24 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 23 a Catania, 20 ad Enna, 22 a Messina, 23 a Palermo, 23 a Ragusa, 23 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: A parte qualche veloce piovasco su Alpi e Triveneto, per il resto il cielo poco nuvoloso. Temperature stazionarie. Centro: fronte instabile con rovesci e temporali su Lazio, Umbria e sulle Adriatiche, schiarite in Toscana.

Sud: In questa giornata ci saranno precipitazioni soltanto su Campania e Gargano, sul resto delle regioni il tempo sarà decisamente soleggiato.

Mercoledì 8 novembre, previste piogge

Un peggioramento è previsto per mercoledì 8 novembre con correnti secche che fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Venti moderati settentrionali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale molto mosso.

Nord: A parte qualche nebbia in pianura, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature stazionarie.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite di giorno, non freddo di notte.

Sud: Debole circolazione depressionaria così al mattino ci saranno precipitazioni diffuse, poi tenderanno a diventare più sparse.

Giovedì 9 novembre

Nord: Giovedì, pressione in diminuzione. Piogge e temporali dal Nordovest verso Nordest; nevicate sull’arco alpino. Venti moderati di Libeccio.

Centro: Giovedì, pressione che tende a calare. Temporali e piogge sull’alta Toscana, altrove avremo un maggiore e più ampio soleggiamento.

Sud: Condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, anche coperto tra Sicilia e Calabria. Venti deboli settentrionali, temperature in calo.