Per giovedì 29 dicembre sole e poche nuvole

Un campo di alte pressioni abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque per la giornata di mercoledì 28 dicembre. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature ancora primaverili

Massime ancora miti, decisamente più alte rispetto alla media del periodo. Più primavera che inverno. Previsti tra i 14 ed i 21 gradi.

Previsti 18 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 19 a Catania, 14 ad Enna, 18 a Messina, 21 a Palermo, 18 a Ragusa, 19 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giornata con nebbie in Piemonte e Lombardia, cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle zone. Clima più freddo in Piemonte.

Centro: Al mattino avremo nebbie in Umbria e in Maremma, cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature stabili.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo sereno in Sicilia, poco o irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Clima mite di giorno.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Su litorale meridionale e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da mosso a poco mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Giovedì, qualche pioggia raggiunge la Liguria di levante, la bassa Lombardia e il Veneto, sole soltanto sulle Alpi più settentrionali.

Centro: Il cielo si presenterà con nubi irregolari su Toscana, Umbria e Lazio, sarà più sereno sul resto delle regioni. Clima mite di giorno.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Venerdì 30 dicembre

Nord: Piogge su Liguria di levante, bassa Lombardia, Veneto, Emilia e Friuli Venezia Giulia, tante nuvole altrove, ma più sole sulle Alpi.

Centro: Alcune piogge interesseranno la Toscana centro-settentrionale, sul resto delle regioni il cielo si presenterà poco nuvoloso.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto.