La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli parzialmente nuvolosi in serata per il primo dell’anno in Sicilia. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a occidentali.

Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature stazionarie

Rimangono stabili le temperature in Sicilia con valori più alti delle medie stagionali.

Massime comprese tra i 12 ed i 19 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 19 a Catania, 12 ad Enna, 18 a Messina, 18 a Palermo, 15 a Ragusa, 19 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Fin dalle prime luci del giorno il tempo risulterà spesso piovoso tra Veneto e Friuli, con fenomeni tuttavia modesti, in esaurimento nel corso del giorno. Sulle zone di pianura, molte nubi e locali banchi di nebbia; lungo la costa ligure, alternanza tra nubi e schiarite. Un maggiore soleggiamento interesserà soltanto i settori alpini. Venti forti dai quadranti meridionali, mari mossi.

Centro e Sicilia. Venti umidi di libeccio soffiano sulle nostre regioni; la giornata sarà caratterizzata da una nuvolosità piuttosto compatta, con piovaschi sparsi su Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio, qui alternante a veloci schiarite. Altrove, più nubi ma in un contesto asciutto. Sulla Sardegna, cielo spesso coperto, ma senza precipitazioni. Mari generalmente mossi; venti moderati di Libeccio.

Sud e Sicilia. Affluiscono venti umidi dai quadranti meridionali; la giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto, ma non sono attese precipitazioni importanti se non qualcuna su Campania e Calabria tirrenica (segnatamente sul cosentino). Spazi più soleggiati interesseranno la Puglia. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni.

Martedì 2 gennaio

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera.

Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. La pressione è in temporaneo aumento sulle nostre regioni e soffiano venti di Libeccio. La giornata sarà caratterizzata da un tempo stabile, ma sulle zone pianeggianti potrebbero formarsi diffusi banchi di nebbia che renderanno il cielo invisibile o coperto qualora si dovessero alzare. Il tempo sarà più soleggiato in montagna. Le temperature non subiranno particolari variazioni.

Centro e Sardegna. La pressione è in aumento sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza stabile e asciutto, infatti il cielo si presenterà a tratti irregolarmente nuvoloso e soltanto localmente coperto, soprattutto in Umbria e sull’alta Toscana, qui tra l’altro con piovaschi occasionali. Le temperature non subiranno grosse variazioni.

Sud e Sicilia. Sulle nostre regioni la pressione è in aumento e così la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Soltanto sulla Calabria la nuvolosità, a tratti compatta, potrà provocare qualche pioggia. Le temperature sono previste in modesto aumento con valori massimi superiori ai 15°C su gran parte delle città.