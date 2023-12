Temperature stabili

Infiltrazioni umide raggiungono la Sicilia determinando per l’ultima giornata dell’anno molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sull’Appennino Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali.

Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature stabili

Sempre stabili le temperature con massime previste tra i 10 ed i 18 gradi.

Previsti 18 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 16 a Catania, 10 ad Enna, 16 a Messina, 17 a Palermo, 15 a Ragusa, 16 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Tempo in peggioramento sulle nostre regioni e così la giornata trascorrerà con un cielo coperto e subito pioviggine sparsa su molte zone, poi nel corso del pomeriggio le precipitazioni diventeranno via via più modeste e poi moderate in serata e nottata. Tornerà la neve sulle Alpi al di sopra dei 1300 metri circa, anche a quote più basse a ridosso dei confini. Temperature invariate.

Centro e Sardegna. Si avvicina un fronte instabile sulle nostre regioni pertanto al mattino il cielo si presenterà molto nuvoloso o a tratti coperto, ma con scarse precipitazioni. Nel corso del pomeriggio il tempo diventerà via via più instabile su Toscana, Umbria e Lazio con maggiori occasioni per precipitazioni. Sarà più asciutto sul resto delle regioni. I venti soffieranno dai quadranti meridionali.

Sud e Sicilia. Pressione in diminuzione sulle nostre regioni e così in questa giornata si trascorrerà una mattinata con cielo in prevalenza coperto, poi ci saranno più schiarite ma tenderà a peggiorare sulla Campania con l’arrivo di alcune precipitazioni, a tratti moderate. Venti dai quadranti meridionali. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni. Mari quasi calmi.

Lunedì 1 gennaio

Per lunedì 1 gennaio, la pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli parzialmente nuvolosi in serata.

Sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a occidentali.

Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Nord. Fin dalle prime luci del giorno il tempo risulterà spesso piovoso tra Veneto e Friuli, con fenomeni tuttavia modesti, in esaurimento nel corso del giorno. Sulle zone di pianura, molte nubi e locali banchi di nebbia; lungo la costa ligure, alternanza tra nubi e schiarite. Un maggiore soleggiamento interesserà soltanto i settori alpini. Venti forti dai quadranti meridionali, mari mossi.

Centro e Sardegna. Venti umidi di libeccio soffiano sulle nostre regioni; la giornata sarà caratterizzata da una nuvolosità piuttosto compatta, con piogge e locali temporali su Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio, qui alternante a veloci schiarite. Altrove, più nubi ma in un contesto asciutto. Sulla Sardegna, cielo coperto, ma senza precipitazioni. Mari generalmente mossi; venti moderati di Libeccio.

Sud e Sicilia. Affluiscono venti umidi dai quadranti meridionali; al mattino, molte nubi tra Basilicata e Campania, qui con piogge localmente intense. Sul resto dei settori peninsulari e sulla Sicilia, alternanza tra nubi e schiarite, in un contesto tuttavia asciutto. Nel corso del pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Sicilia e Calabria, isolati rovesci sempre possibili sulla Campania; sole invece altrove.