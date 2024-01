Valori massimi quasi primaverili in alcune città

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque per la giornata di mercoledì 3 gennaio. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle zone interne cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. In serata nubi in nuovo aumento.

Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature quasi primaverili

Continua l’inverno mite in Sicilia con temperature massime che oscillano tra i 12 ed i 20 gradi quindi ben al di sopra delle medie del periodo.

Previsti 18 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 20 a Catania, 12 ad Enna, 18 a Messina, 18 a Palermo, 16 a Ragusa, 20 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione è stabile pertanto la giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà spesso coperto sulle zone pianeggianti e anche sui settori montuosi del Triveneto, sarà più soleggiato sul resto dell’arco alpino e sull’estremo nordovest. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni. I venti soffieranno da Libeccio, forti in Liguria con mare agitato.

Centro e Sardegna. La pressione è stabile e soffiano venti di Libeccio su tutte le regioni. La giornata sarà caratterizzata da un tempo in prevalenza asciutto, il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o a tratti pure coperto, specie su Toscana, Umbria e coste laziali. Sono attese anche delle precipitazioni sui settori più settentrionali toscani. Temperature stazionarie con clima piacevole di giorno.

Sud e Sicilia. Sulle nostre regioni soffiano venti di Libeccio, ma la pressione è piuttosto stabile pertanto la giornata trascorrerà con un cielo spesso irregolarmente nuvoloso, anche coperto sulle coste della Campania dove tra l’altro sono attese alcune deboli precipitazioni, specie sul Salento. Le temperature sono previste in modesto aumento con clima piacevole di giorno.

Giovedì 4 gennaio

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale e sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle zone interne cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Venti moderati occidentali. Basso Tirreno da molto mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. Al mattino, foschie o nebbie sulla Pianura Padana, molte nubi lungo la costa ligure e adriatica. Altrove, bel tempo prevalente, con cielo poco nuvoloso. Nel corso delle ore pomeridiane e poi in serata avremo un aumento generale della nuvolosità a partire dal Nordovest, con isolate pioviggini più probabili sulla Liguria. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali, prevalentemente di Libeccio.

Centro e Sardegna. La pressione è destinata a diminuire nel corso del giorno; al mattino, qualche possibile rovescio sulle zone interne del Lazio, nubi basse lungo le coste. più soleggiato invece altrove. Sulla Sardegna, poco nuvoloso. Con il passare delle ore avremo una maggiore nuvolosità, ma senza fenomeni associati. Venti dai quadranti occidentali, mari generalmente mossi ovunque.

Sud e Sicilia. Avvio di giornata con molte nubi su Campania, Basilicata Calabria, con isolati deboli piovaschi; sul resto dei settori, bel tempo prevalente. Nel corso del pomeriggio le piogge saranno più probabili soltanto sui rilievi calabresi, mentre altrove avremo un tempo stabile, soleggiato e asciutto. Clima molto mite sulla Sicilia; venti dai quadranti meridionali, mari localmente molto mossi.