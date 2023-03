Per domenica 12 marzo, tempo stabile con sole

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Questo il quadro meteo in Sicilia per la giornata dell’11 marzo.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi ma con formazioni nuvolose anche compatte nelle ore centrali della giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti tesi dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a agitato; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature

Massime stabili tra i 15 ed i 22 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 21 a Catania, 15 ad Enna, 17 a Messina, 21 a Palermo, 18 a Ragusa, 22 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Temperature massime fino a 20°C. Giornata con isolati rovesci sui confini alpini e cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 20 gradi.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso. Non sono attese precipitazioni importanti. Clima mite dappertutto.

Per domenica 12 marzo, tempo stabile con sole

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Molte nubi in serata associate a deboli piogge; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulle zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da molto mosso a agitato; Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, cielo con più nubi soltanto sui confini alpini. Clima mite primaverile.

Centro: Rapido peggioramento del tempo sulla fascia adriatica, altrove il sole sarà prevalente. Clima primaverile, più fresco su Adriatiche.

Resto del Sud: Soffiano venti settentrionali che porteranno molte nubi e veloci rovesci principalmente su Calabria e provincia di Messina, sole altrove.

Lunedì 13 marzo

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà molto nuvoloso o a tratti coperto, anche con pioviggine in Liguria.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite.

Sud: Il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno dappertutto. Clima primaverile.