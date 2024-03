Massime tra i 18 ed i 25 gradi

Sole temperature stabili. Dopo l’instabilità delle scorse ore torna il sereno in Sicilia mentre le massime non subiranno troppi cambiamenti anche se si attesteranno su punte meno alte rispetto a ieri. Così le previsioni Meteo nell’isola per la giornata di giovedì 28 marzo.

L’alta pressione torna ad abbracciare l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentale. Basso Tirreno da agitato a molto mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature

Queste le temperature in Sicilia comprese tra i 18 ed i 25 gradi. Previsti 20 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 23 a Catania, 18 ad Enna, 21 a Messina, 22 a Palermo, 20 a Ragusa, 25 a Siracusa, 20 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione è in lento aumento, ma nonostante ciò l’atmosfera non è ancora stabile pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo a tratti piovoso, fortemente perturbato sul Friuli Venezia Giulia. Dei temporali interesseranno la Liguria di levante. Non mancheranno schiarite soleggiate. Migliora ulteriormente nel pomeriggio. Venti di Libeccio, temperature in leggero aumento.

Centro e Sardegna. Tempo a tratti instabile sulle nostre regioni per cui in questa giornata la maggior probabilità di precipitazioni, anche temporalesche, la si avrà sulla Toscana centrosettentrionale. Altrove il tempo sarà più soleggiato anche se non mancheranno piogge irregolari sulla dorsale appenninica. Temperature in aumento, venti di Libeccio e mari generalmente molto mossi.

Sud e Sicilia. La pressione è in deciso aumento sulle nostre regioni pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo infatti si presenterà poco nuvoloso o con nubi irregolari in Campania. Le temperature sono previste in deciso aumento con clima piuttosto mite. I venti soffieranno moderatamente da Libeccio rendendo i mari molto mossi o localmente agitato il Tirreno.

Venerdì 29 marzo

L’alta pressione prosegue la sua azione in Sicilia garantendo stabilità e sole con al massimo poche nuvole. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 3400 metri. Basso Tirreno da molto mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. Sulle nostre regioni la pressione è in aumento, ma l’atmosfera non sarà stabile ovunque, infatti in questa giornata ci saranno ancora precipitazioni sui settori alpini, prealpini e in Piemonte. Sul resto delle zone il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Le temperature sono previste in aumento con valori miti, primaverili. I venti saranno di Scirocco, i mari molto mossi.

Centro e Sardegna. La pressione aumenta sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si presenterà spesso nuvoloso o anche molto nuvoloso o coperto sui settori appenninici e sulle Marche. Le temperature sono previste in aumento con valori massimi miti. I venti soffieranno da Scirocco, i mari risulteranno molto mossi.

Sud e Sicilia. Torna l’anticiclone africano di conseguenza la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà poco nuvoloso o a tratti molto nuvoloso soltanto sulle coste della Campania e localmente sui rilievi. Temperature in aumento con valori massimi tipicamente primaverili. Venti di Scirocco