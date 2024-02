Massime tra 10 e 17 gradi

L’alta pressione torna protagonista in Sicilia e per la giornata di sabato 3 febbraio sole e temperature in risalita saranno protagoniste nell’isola. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati settentrionali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature in lieve rialzo

Le temperature non si discostano da quelle dei giorni scorsi ma tendono al rialzo. Massime tra 10 e 17 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 17 a Catania, 10 ad Enna, 16 a Messina, 16 a Palermo, 14 a Ragusa, 17 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano Zeus pertanto in questa giornata avremo generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni salvo più nubi sui rilievi del Triveneto. Da segnalare la possibilità di nebbie, al mattino e alla sera, sulle zone pianeggianti del Nordest. Temperature massime in aumento su tutte le regioni.

Centro e Sardegna. Regime di alta pressione con il potente anticiclone Zeus e così questa giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Le temperature sono previste in generale lieve aumento con clima piacevole di giorno. Venti deboli settentrionali.

Sud e Sicilia. Dominio incontrastato dell’alta pressione subtropicale Zeus per cui la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo prevalente, il cielo infatti si presenterà in gran parte sereno e soltanto sulla Sicilia ci potranno essere più nubi, ma decisamente innocue. Venti settentrionali, generalmente deboli. Temperature massime in leggero aumento, valori notturni stazionari, spesso freddi.

Domenica 4 febbraio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. Presenza costante dell’anticiclone subtropicale pertanto la giornata trascorrerà con la possibilità di nebbie, nottetempo, sulla Pianura Padana dove il cielo si presenterà spesso nuvoloso o molto nuvoloso. Cielo coperto su coste liguri e zone vicine e nubi irregolari interesseranno l’arco alpino. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni. Venti deboli.

Temperature

Centro e Sardegna. L’anticiclone africano continua a dominare il tempo sulle nostre regioni di conseguenza in questa giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso un po’ ovunque. Soltanto sulla Toscana settentrionale la nuvolosità risulterà più compatta, ma senza importanti fenomeni meteorologici da segnalare. Le temperature non subiranno grosse variazioni. Venti deboli.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano Zeus continua a proteggere le nostre regioni e così anche questa giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo a parte più nubi lungo le coste tirreniche, si presenterà in prevalenza sereno o più raramente poco nuvoloso. Le temperature sono previste in aumento, i venti soffieranno debolmente di Maestrale.