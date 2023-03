Per mercoledì 15 marzo, l’alta pressione garantisce il sole

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi per martedì 14 marzo. Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Le temperature rimangono gradevoli

Temperature ancora gradevoli, a tratti primaverili, con massime previste tra i 12 ed i 21 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 19 a Catania, 12 ad Enna, 18 a Messina, 21 a Palermo, 14 a Ragusa, 19 a Siracusa, 19 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Piogge veloci e anche forti su gran parte delle regioni. Neve sulle Alpi a 1200 m, anche forte in Lombardia. Migliora ovunque entro sera.

Centro: Una perturbazione sia piovosa che temporalesca interesserà Toscana, Umbria e Lazio. Nevicate sui rilievi a quote alte, più sole altrove.

Resto del Sud: Una perturbazione atlantica raggiungerà le nostre regioni verso sera, prima di allora il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Clima mite.

Per mercoledì 15 marzo, l’alta pressione garantisce il sole

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio; su litorale ionico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale meridionale e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti tesi dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno agitato; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a agitato.

Nord: Torna il bel tempo sulle nostre regioni, infatti la giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in calo.

Centro: Se al mattino avremo ancora qualche veloce pioggia sulle regioni adriatiche e sole altrove, dal pomeriggio sarà tutto soleggiato.

Resto del Sud: Una perturbazione interessa le nostre regioni con precipitazioni a carattere sparso e intermittente, anche sotto forma di temporale.

Giovedì 16 marzo

Nord: Giovedì, pressione che tende a rinforzarsi ulteriormente; giornata con cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni.

Centro: Nel corso della giornata di giovedì, pressione in ulteriore aumento; dal mattino fino a sera, cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto.

Resto del Sud: Giovedì 16 marzo ritornano condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni grazie al rinforzo dell’alta pressione.