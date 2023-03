Cala il vento che ha reso fastidioso il week-end ma resta il sole e le temperature primaverili. Per l’intera giornata di lunedì splenderà il sole e le temperature miti e primaverili continueranno anche nella giornata di martedì fino a sera. Proprio martedì sera è atteso, però, l’arrivo di una perturbazione che già 24 ore prima aveva iniziato a manifestarsi nel Nord Italia. Pian piano compariranno le nuvole che mercoledì porteranno piogge intermittenti e un live calo delle temperature anche se non molto significativo.

Sono queste le previsioni del tempo rese note dal sito iLMeteo.it per l’Italia per i prossimi giorni. Eccole, giorno per giorno e area per area del paese

LUNEDI’ 13 MARZO

Nord: La giornata sarà contraddistinta dapprima da cielo poco nuvoloso, poi tenderà a peggiorare al Nordovest con pioviggine in serata.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite.

Sud: Il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno dappertutto. Clima primaverile.

MARTEDI’ 14 MARZO

Nord: Piogge veloci e anche forti su gran parte delle regioni. Neve sulle Alpi a 1200 m, anche forte in Lombardia. Migliora ovunque entro sera.

Centro: Una perturbazione sia piovosa che temporalesca interesserà Toscana, Umbria e Lazio. Nevicate sui rilievi a quote alte, più sole altrove.

Sud: Una perturbazione atlantica raggiungerà le nostre regioni verso sera, prima di allora il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Clima mite.

MERCOLEDI’ 15 MARZO

Nord: Torna il bel tempo sulle nostre regioni, infatti la giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in calo.

Centro: Se al mattino avremo ancora qualche veloce pioggia sulle regioni adriatiche e sole altrove, dal pomeriggio sarà tutto soleggiato.

Sud: Una perturbazione interessa le nostre regioni con precipitazioni a carattere sparso e intermittente, anche sotto forma di temporale.