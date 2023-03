E’ il vento che soffia dal Nord a rendere la giornata di domenica instabile e a creare danni e turbative. Venti settentrionali che continuano a spazzare la Sicilia e a fare danni come avvenuto nella giornata di sabato, porteranno anche qualche nuvola che non sarebbe dovuta passare a queste latitudini. ma velature e piogge rapide sono previste soltanto in Calabria e nell’area del Messinese. Altrove splenderà il sole e le temperature saranno primaverili anche se turbate dal vento.

Lunedì, invece, il vento sparirà e lascerà spazio a una giornata pienamente primaverile e durante la quale sarà il sole a farla da padrone. il bel tempo continuerà anche nella giornata di martedì fino a sera quando si cominceranno a vedere gli effetti di una perturbazione in arrivo che si paleserà nella giornata di mercoledì

Ecco le previsioni del tempo del sito iLMeteo.it comunicate per l’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno.

DOMENICA 12 MARZO

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, cielo con più nubi soltanto sui confini alpini. Clima mite primaverile.

Centro: Domenica, rapido peggioramento del tempo sulla fascia adriatica, con piogge localmente intense; altrove il sole sarà prevalente.

Sud: Soffiano venti settentrionali che porteranno molte nubi e veloci rovesci principalmente su Calabria e provincia di Messina, sole altrove.

LUNEDI’ 13 MARZO

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà molto nuvoloso o a tratti coperto, anche con pioviggine in Liguria.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite.

Sud: Il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno dappertutto. Clima primaverile.

MARTEDI’ 14 MARZO

Nord: Piogge veloci e anche forti su gran parte delle regioni. Neve sulle Alpi a 1200 m, anche forte in Lombardia. Migliora ovunque entro sera.

Centro: Una perturbazione sia piovosa che temporalesca interesserà tutte le regioni a partire dal pomeriggio. Neve sugli Appennini dai 1600 metri.

Sud: Una perturbazione atlantica raggiungerà le nostre regioni verso sera, prima di allora il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.