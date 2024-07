Massime fino a 32 gradi

Caldo gradevole con sole e bel tempo ovunque grazie all’alta pressione che interessa la nostra regione. Massime stabili comprese tra i 28 ed i 32 gradi. Queste in sintesi le previsioni meteo in Sicilia per sabato 6 luglio.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale mosso.

Temperature ancora stazionarie

Rimangono stabili le temperature nell’isola con valori medi non distanti da quelli di ieri. Massime previste tra i 28 ed i 32 gradi.

Previsti 28 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanissetta, 30 a Catania, 29 ad Enna, 30 a Messina, 28 a Palermo, 28 a Ragusa, 32 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Fin dalle prime luci del giorno il tempo risulterà un pochino instabile lungo i settori alpini e prealpini, con fenomeni piovosi che diverranno via via più intensi con il passare delle ore. Nel pomeriggio temporali interesseranno Alpi, Prealpi e medio/alte pianure, anche con grandinate. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, mentre i mari risulteranno localmente mossi.

Centro e Sardegna. Pressione che si mantiene stabile in questa giornata. Al mattino una maggiore nuvolosità potrà interessare le zone interne di Toscana e Marche, ma senza fenomeni associati. Sulla Sardegna, bel tempo prevalente. Dopo metà giornata ancora bel tempo prevalente, con tanto sole e clima via via più caldo, ma senza eccessi. Venti sostenuti dai quadranti meridionali, mari mossi.

Sud e Sicilia. Un campo di alta pressione proveniente dalle Isole Azzorre continua a dominare la scena sulle regioni meridionali; di conseguenza il tempo risulterà sempre ampiamente stabile, con tanto sole dall’alba fino al tramonto, infatti il cielo si presenterà sereno; i venti si disporranno dai quadranti meridionali, mentre i mari risulteranno calmi o al più poco mossi.

Domenica 7 luglio

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. Tempo in deciso peggioramento sulle nostre regioni, pertanto la giornata trascorrerà subito con dei temporali sulle Alpi occidentali. Nel corso del pomeriggio rovesci temporaleschi con grandinate, colpi di vento e locali bombe d’acqua si estenderanno al resto dell’arco alpino, prealpino fino a scendere sulle zone pianeggianti, specie centro occidentali e del Veneto. Calo termico.

Centro e Sardegna. La pressione è in leggera diminuzione, ma nonostante ciò la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si presenterà a tratti molto nuvoloso, soprattutto sui rilievi, ma senza precipitazioni previste. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, anche moderati mentre i mari risulteranno molto mosso il Tirreno e mosso l’Adriatico.

Sud e Sicilia. Si avvicina sempre più l’anticiclone africano, di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, debolmente, mentre i mari risulteranno calmi. Clima più caldo.