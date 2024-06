Massime fino a 34 gradi

Caldo, sole e bel tempo grazie all’alta pressione che imperversa in Sicilia. Queste le previsioni meteo per venerdì 7 giugno.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Salgono le temperature

Aumentano le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 28 ed i 34 gradi. Previsti 33 gradi ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 33 a Catania, 28 ad Enna, 29 a Messina, 28 a Palermo, 32 a Ragusa, 24 a Siracusa, 28 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. L’anticiclone africano Scipione riesce a proteggere le nostre regioni per cui la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo prevalente, il cielo si presenterà più sereno al Nordest e più nuvoloso al Nordovest. Da segnalare soltanto la possibilità di veloci piogge pomeridiane sui confini alpini. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, i mari risulteranno calmi. Clima estivo.

Centro e Sardegna. Le nostre regioni sono protette dall’anticiclone subtropicale Scipione pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il sole infatti non avrà nessun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno ovunque. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, i mari saranno calmi, il clima gradevolmente estivo.

Sud e Sicilia. Dominio assoluto dell’anticiclone africano Scipione e così anche questa giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Il cielo si presenterà praticamente sereno o al più poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno generalmente calmi. Clima estivo ovunque.

Sabato 8 giugno

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. L’anticiclone africano Scipione inizia a perdere di potenza sulle regioni pertanto in questa giornata la nuvolosità sarà più presente rispetto ai giorni scorsi. Dalle prime ore del pomeriggio si formeranno e scoppieranno temporali sui settori alpini in locale estensione a quelli prealpini. Venti deboli dai quadranti meridionali, mari generalmente calmi. Clima estivo.

Centro e Sardegna. Dominio assoluto dell’anticiclone africano Scipione pertanto la giornata trascorrerà ancora una volta con il bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. La nuvolosità sarà scarsa e soltanto occasionale. Venti deboli che soffieranno da direzioni variabili, i mari risulteranno calmi. Clima estivo, caldo intenso in Sardegna.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono protette dall’anticiclone subtropicale Scipione, di conseguenza la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non troverà nessun ostacolo per poter splendere indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno ovunque. Venti deboli da direzioni variabili, mari generalmente calmi. Clima caldo estivo.