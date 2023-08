Domenica 13 agosto, resiste l'alta pressione

Ancora sole e bel tempo in Sicilia per la giornata di sabato 12 agosto con le temperature che aumentano sia pur di poco.

Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali.

Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature in lieve aumento

Salgono ma di poco le temperature nell’isola. Massime previste tra i 26 ed i 32 gradi.

Previsti 32 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 29 a Catania, 26 ad Enna, 30 a Messina, 30 a Palermo, 31 a Ragusa, 29 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questo giorno arriva l’anticiclone africano Nerone pertanto il bel tempo sarà prevalente e il caldo in aumento. Più nubi sui confini.

Centro: Con l’anticiclone Nerone il sole sarà prevalente, le temperature massime saliranno fino a toccare punte di 34-35 gradi su Toscana e Lazio.

Sud: Le nostre regioni sono protette dall’alta pressione e così anche in questa giornata il bel tempo sarà prevalente dappertutto.

Domenica 13 agosto, resiste l’alta pressione

Continua l’alta pressione in Sicilia che garantisce sole ovunque anche per domenica 13 agosto. Il quadro meteo prevede nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi seppur con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: La giornata sarà contraddistinta dal sole prevalente e dal caldo in aumento. Attesi alcuni temporali lungo i confini alpini.

Centro: In questa giornata il sole sarà prevalente, il cielo sereno e le temperature massime avranno picchi di 36 gradi, specie in Toscana.

Sud: In questo giorno avremo un cielo prevalentemente sereno. Soffieranno ancora venti deboli da nord che mitigheranno le temperature massime.

Lunedì 14 agosto

Nord: Il sole sarà prevalente anche se non mancheranno dei temporali sui monti del Piemonte. Temperature massime in ulteriore aumento.

Centro: Anticiclone africano forte, per cui ci sarà un ampio soleggiamento e le temperature massime toccheranno punte di 37 gradi in Toscana.

Sud: Alta pressione prevalente. Giornata ancora una volta soleggiata e con temperature massime in contenuto aumento, caldo non eccessivo.