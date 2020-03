Le previsioni

Bel tempo con attenuata e trascurabile nuvolosità in Sicilia domani, venerdì 13 marzo. In questo contesto stagionale si rinnovano condizioni di stabilità e bel tempo in Sicilia con un ampio e prevalente soleggiamento inframezzato dal transito di nuvole a partire da Ovest nella fascia pomeridiana.

Condizioni di generale variabilità sullala costa tirrenica, più accentuate nelle ore centrali del giorno, e sulle aree interne. Non sono attesi fenomeni.

Nel dettaglio, al mattino cieli sereni con assenza di nuvole nel settore orientale e nelle aree interne, lieve addensamento di nuvole nel versante orientale e tirrenico. Nel pomeriggio, la velatura di nuvole interesserà tutta l’isola con un graduale rafforzamento nelle ore serali ma non sono attese piogge.

Temperature in ulteriore aumento con picchi di 22-23°C. L’aumento termico sarà omogeneo ed interesserà sia le minime che le massime. La massima più alta si registrerà nel pomeriggio a Catania con punte di 23°C, seguita da Palermo, Caltanissetta, Messina e Trapani con 20-21°C. Di uno o due gradi in meno la temperatura percepita ad Agrigento, Siracusa e Ragusa con 16°C. Ad Enna il trono della provincia più “fredda” con una media di 14-15°C nelle ore centrali del giorno. Deboli i venti che soffieranno dal quadrante di Maestrale e mossi in mari, in particolare nel Canale di Sicilia.

Si apre una fase all’insegna della stabilità e di temperature primaverili, in linea con l’approssimarsi della nuova stagione. Seguirà un weekend nuvoloso e variabile per via di infiltrazioni umide di origine atlantica che prenderanno il posto dell’anticiclone.