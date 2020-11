Le previsioni nell'Isola

Maltempo in arrivo in Sicilia per quest’avvio di weekend, con piogge e temporali che colpiranno tutta l’Isola in particolar modo il versante sud orientale. Per questo la Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo arancione a a causa di rovesci e temporali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte.

Temperature in generale stabili, con estremi di 16°C e punte di 19°C. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 2800 metri. Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a agitato.

Al Nord molto nuvoloso sulla Pianura Padana, maggiori schiarite sulle Alpi centro-orientali; piogge tra basso Piemonte e Liguria. Temperature stabili, massime comprese tra 8 e 13. Al Centro molte nubi con piovaschi a fine giornata; maltempo in Sardegna con rovesci e temporali, anche a carattere di nubifragio. Temperature stabili, massime tra 11 e 17. Al Sud iniziale variabilità ma con tendenza al peggioramento tra Sicilia e Calabria, con piogge e temporali anche intensi. Temperature stabili, massime tra 14 e 19.

Le previsioni per i prossimi giorni

Domenica – Al Nord sole su Alpi, Prealpi e Liguria; molte nubi altrove con qualche pioggia sull’Emilia Romagna. Miglioramento in serata. Temperature stabili, massime tra 8 e 12. Al Centro maltempo sui versanti adriatici con piogge anche abbondanti in Abruzzo; meglio altrove con spazi soleggiati in Toscana. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 18. Al Sud piogge e rovesci anche diffusi sul comparto orientale. Possibili temporali. Locali schiarite tra Sicilia, Calabria e Cilento. Temperature in lieve calo, massime tra 14 e 18.

Lunedì – Al Nord bel tempo su Alpi, Nordest e parte della Liguria. Molte nubi su centro-ovest Valpadana ma in diradamento. Temperature in rialzo, massime comprese tra 10 e 13. Al Centro condizioni di bel tempo un po’ su tutte le regioni, salvo nubi irregolari sul versante adriatico, più compatte verso l’Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 12 e 17. Al Sud molte nubi su basso Adriatico, Lucania e Sicilia settentrionale con locali piogge. Maggior variabilità altrove. Temperature stabili, massime comprese tra 14 e 19