Pressione medie e livellate interessano la Sicilia garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato nel corso del pomeriggio; più nubi al mattino ed in serata.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; su litorale ionico e litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino e zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

Venti deboli settentrionali in attenuazione. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Le temperature rimangono stabili

Ancora stabili le temperature in Sicilia. Massime comprese tra i 13 ed i 18 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento; 17 a Caltanissetta; 16 a Catania, 13 ad Enna; 16 a Messina; 16 a Palermo; 16 a Ragusa; 16 a Siracusa; 16 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime e minime stazionarie.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dalle ultime precipitazioni sulle regioni adriatiche, cielo poco o irregolarmente nuvoloso altrove.

Resto del Sud: Un fronte instabile abbandona le nostre regioni provocando rovesci in Puglia e piogge in Basilicata e in provincia di Cosenza.

Per mercoledì 22 marzo, tempo stabile e parzialmente soleggiato

Pressioni medio-alte interessano l’isola garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale meridionale e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle zone interne nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Clima primaverile. Giornata con molte nubi in Liguria e a tratti anche sui monti, ma in un contesto soleggiato. Temperature oltre i 20°C.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Temperature massime prossime ai 20 gradi.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo soleggiato. Il cielo avrà molte nubi in Sicilia e in Campania, molte di meno altrove.

Giovedì 23 marzo

Nord: Il cielo diventerà via via più nuvoloso su Liguria e settori alpini e prealpini, ma senza particolari precipitazioni. Clima mite.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo con nubi sparse solo sull’alta Toscana, sarà più sereno altrove. Clima mite dappertutto.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento e un clima tipicamente primaverile. Venti deboli da direzioni variabili.